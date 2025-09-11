Série A
CBF define data para jogo atrasado entre Atlético-MG x Sport; veja dia e horário
Leão da Ilha ainda tem confronto diante do Flamengo sem data definida
A partida atrasada entre Atlético-MG e Sport está com dia definido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o confronto, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, para 8 de outubro (quarta-feira), às 19h30, na Arena MRV.
O duelo acontecerá no período de amistosos entre seleções. A Data Fifa de outubro vai de 6 a 14 do mês.
Pelo calendário definido, o Sport terá dois jogos seguidos em Belo Horizonte. Antes de encarar o Galo, o Rubro-negro joga diante do Cruzeiro, no dia 5 de outubro (domingo), às 20h30, no Mineirão.
Agora, apenas o jogo contra o Flamengo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro está atrasado para o Leão da Ilha. A CBF ainda não definiu uma data para a partida.