Série A CBF define data para jogo atrasado entre Atlético-MG x Sport; veja dia e horário Leão da Ilha ainda tem confronto diante do Flamengo sem data definida

A partida atrasada entre Atlético-MG e Sport está com dia definido. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o confronto, válido pela 14ª rodada do Brasileirão, para 8 de outubro (quarta-feira), às 19h30, na Arena MRV.

O duelo acontecerá no período de amistosos entre seleções. A Data Fifa de outubro vai de 6 a 14 do mês.

Pelo calendário definido, o Sport terá dois jogos seguidos em Belo Horizonte. Antes de encarar o Galo, o Rubro-negro joga diante do Cruzeiro, no dia 5 de outubro (domingo), às 20h30, no Mineirão.

Agora, apenas o jogo contra o Flamengo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro está atrasado para o Leão da Ilha. A CBF ainda não definiu uma data para a partida.

