FUTEBOL Data Fifa, Mundial, finais: confira pontos importantes do calendário do Brasileirão 2025 Calendário da competição foi divulgado pela CBF na última quarta-feira

Em temporada que promete ser movimentada por conta do Mundial de Clubes da Fifa, o Campeonato Brasileiro terá calendário adaptado na medida do possível, mas com seus apertos necessários. Na quarta-feira, a CBF divulgou uma tabela básica com as previsões de datas de cada rodada até o fim do torneio. A primeira rodada está prevista para 29 a 31 de março.

Pensando em Mundial de Clubes, torneios como Libertadores e Copa Sul-Americana e datas Fifa, o Globo destaca algumas datas-chave do calendário.





CLIQUE AQUI PARA ACESSAR AO CALENDÁRIO COMPLETO

Mundial de Clubes

Início: 14 de junho

Final: 13 de julho

Rodada anterior

12ª rodada (11 a 12 de junho): Fluminense x Ceará; Botafogo x Mirassol; Palmeiras x Juventude; São Paulo x Vasco; Bragantino x Bahia; Atlético-MG x Internacional; Grêmio x Corinthians; Vitória x Cruzeiro; Fortaleza x Santos; Sport x Flamengo

Rodada posterior (coincide com a final)

13ª rodada (12 a 14 de julho): Flamengo x São Paulo; Vasco x Botafogo; Corinthians x Bragantino; Santos x Palmeiras; Mirassol x Fluminense; Cruzeiro x Grêmio; Internacional x Vitória; Bahia x Atlético-MG; Fortaleza x Ceará; Juventude x Sport

Final da Sul-Americana

Data: 22 de novembro

Rodada simultânea

31ª rodada (22 a 24 de novembro): Flamengo x Sport; Vasco x São Paulo; Corinthians x Grêmio; Santos x Fortaleza; Mirassol x Botafogo; Cruzeiro x Vitória; Internacional x Atlético-MG; Bahia x Bragantino; Ceará x Fluminense; Juventude x Palmeiras

Final da Libertadores

Data: 29 de novembro

Rodada simultânea

32ª rodada (29 de novembro a 1º de dezembro): Fluminense x Mirassol; Botafogo x Vasco; Palmeiras x Santos; São Paulo x Flamengo; Bragantino x Corinthians; Atlético-MG x Bahia; Grêmio x Cruzeiro; Vitória x Internacional; Ceará x Fortaleza; Sport x Juventude

Datas Fifa

Prováveis rodadas afetadas

17 a 25 de março: 4ª rodada (16 a 17 de abril), 5ª rodada (19 a 21 de abril) e 6ª rodada (26 a 28 de abril)

2 a 10 de junho: 11ª rodada (30 de maio a 2 de junho) e 12ª rodada (11 a 12 de junho)

1º a 9 de setembro: 22ª rodada (30 de agosto a 1º de setembro)

6 a 14 de outubro

10 a 18 de novembro: 30ª rodada (19 a 20 de novembro)

