FPF detalha datas e horários dos jogos da Segunda Fase do Pernambucano; confira
O Santa Cruz disputa a vaga na semifinal contra o Decisão; do outro lado da chave, Retrô e Maguary se enfrentam
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) detalhou as datas e horários dos jogos da Segunda Fase do Campeonato Pernambucano 2026.
As quatro equipes em busca das últimas duas vagas nas semifinais são Santa Cruz, Retrô, Maguary e Decisão.
O confronto entre Maguary e Retrô abre a fase eliminatória nesta quarta-feira (4), às 16h30, no estádio Arthur Tavares, em Bonito.
O jogo de volta está marcado para o sábado (7), também às 16h30, quando o Retrô recebe o Maguary, com local a ser definido.
Na outra chave, o Decisão enfrenta o Santa Cruz na quinta-feira (5), às 16h30, no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiana. A partida decisiva acontece no domingo (8), às 18h, na Arena de Pernambuco.
Além de definir os semifinalistas, os classificados vão garantir vaga na Copa do Brasil 2027.
Como a primeira fase também definiu o chaveamento até a final, o vencedor entre Santa Cruz e Decisão terá o duelo diante do Náutico. Já o classificado de Retrô x Maguary encara o Sport.
Jogos da Segunda fase
Ida
Maguary x Retrô (04/02), às 16h30
Decisão x Santa Cruz (05/02), às 16h30
Volta
Retrô x Maguary (07/02), às 16h30)
Santa Cruz x Decisão (08/02), às 18h