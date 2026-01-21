Davi Gabriel cita ajuda de ex-Santa Cruz em chegada ao Sport

A- A+

A vinda do lateral-esquerdo Davi Gabriel ao Sport teve participação direta de um ex-atleta do Santa Cruz. Antes de acertar com o Leão, ele conversou com Léo Moura, empresário do atleta e que defendeu o Tricolor em 2016.









“Meu empresário é o Léo Moura e teve uma passagem aqui no rival. Ele falou da força que era a torcida do Sport. Quando tive a proposta, eu ajoelhei e perguntei a Deus. Na segunda-feira, meu coração se alegrou muito quando soube (do acerto). Não foi difícil aceitar”, afirmou o jogador, citando outros pontos que o fizeram escolher a proposta.



“Uma camisa grandiosa, uma nação apaixonada que vive o Sport, com uma cidade rubro-negra. O que espero é entregar muita garra e determinação dentro e fora de campo. Vocês estão recebendo um atleta comprometido com a causa. Espero que seja um grande ano para a gente”, completou.



O atleta chega para disputar posição com Felipinho no setor. Um deles deve ser o titular no confronto desta quarta-feira (21), contra o Decisão, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.



“Sou um lateral mais ofensivo, mas tenho valências defensivas também. Felipinho é um grande jogador e será uma disputa sadia. Ele está treinando bem e eu também. Isso é bom para o Sport, ter laterais na ponta dos cascos, prontos para jogar”, declarou.

