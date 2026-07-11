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David Beckham acompanha treino da Inglaterra e tem conversa com Harry Kane

Fora dos gramados, David Beckham está atuando como empresário e é coproprietário do Inter Miami, da MLS, time de Lionel Messi

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Harry Kane conversa com David BeckhamHarry Kane conversa com David Beckham - Foto: Reprodução/Seleção inglesa via redes sociais

O ex-astro David Beckham esteve no último treino da Inglaterra antes do confronto decisivo diante da Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, que vai ocorrer neste sábado (11), às 18h. Durante a visita desta sexta-feira (10), o ídolo inglês conversou com o centroavante Harry Kane e cumprimentou outros jogadores e comissão técnica.

A presença do ex-meia foi registrada nas redes sociais da seleção inglesa. Durante a coletiva, Kane ressaltou a presença do ídolo antes do jogo decisivo diante dos noruegueses.

"Ele só estava nos desejando boa sorte, e esperamos deixá-lo orgulhoso".

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Fora dos gramados, David Beckham está atuando como empresário e é coproprietário do Inter Miami, da MLS, time de Lionel Messi. Principal nome da Inglaterra no início do século, o ídolo atuou em três Copas do Mundo e chegou duas vezes às quartas de final, em 2002 e 2006. Além disso, foi capitão da equipe por quase seis anos.

Já Harry Kane está fazendo mais uma ótima participação em Copas do Mundo e espera manter o bom momento neste sábado. Foram seis gols anotados em cinco partidas até aqui. Somando toda a temporada, incluindo os números pelo Bayern de Munique, o atacante balançou as redes 76 vezes em 66 jogos.

O time comandado por Thomas Tuchel entra em campo às 18h deste sábado diante da Noruega. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami. Quem sair vencedor do duelo enfrentará Argentina ou Suíça nas semifinais.

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