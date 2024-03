A- A+

NAVIO David Beckham aparece em Miami, nos EUA, com seu novo iate avaliado em R$ 86 milhões Ex-jogador de futebol apareceu ao lado da esposa Victoria, enquanto relaxavam a bordo da "segunda casa" do casal e seus quatro filhos

Enquanto meio-campista do Manchester United, Real Madrid, Seleção Inglesa e outros clubes, David Beckham foi conhecido pela forma elegante que se comportava no campo de futebol e vida de luxo que esbanjava fora dele. Aposentado dos campos, o inglês segue chamando atenção com a vida de alto padrão. Na segunda-feira, seu iate avaliado em R$ 86 milhões roubou atenção em Miami, nos EUA.

Ao lado da sua esposa Victoria Beckham, o ex-atleta apareceu em um iate do modelo 130 Belissima, da Riva Yacht. Classificado como um superiate, ele se coloca bem acima do antigo iate que o casal foi visto há dois anos atrás, um 90 Argo, da mesma marca e avaliado em R$ 31,5 milhões.

Riva 90 Argo x Riva 130 Bellissima

Com um design mais esportivo e acabamento metálico, o 90 Argo é uma promessa de elegância e conforto. Com deques para pegar sol na proa (frente da embarcação) e na popa (parte de trás), além de espaços internos elegantes com superfícies de madeira e metal.

Já o 130 Bellissima, é visto como um superiate moderno, com um exterior desenvolvido em vidro, aço e fibra de carbono. É uma embarcação bem completa e possui até garagem própria, com cerca de 20 m². No convés superior existe uma jacuzzi e no inferior um espaço lounge para confraternização.

Ainda não se sabe se a embarcação realmente pertence ao casal ou se foi fretada, mas assim como no 90 Argo, o 130 Bellissima foi personalizado com a palavra “Seven”, sete em inglês. O que pode ser interpretado como referência ao número que Beckham utilizava em seus tempos de jogador e a filha Harper Seven Beckham.

