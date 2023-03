A- A+

ex-jogador David Beckham come churrasco de R$ 300 mil criado por ex de Madonna Tenda ao ar livre em Londres abriga a 'Wild Kitchen', uma cozinha de luxo ao ar livre

O ex-jogador David Beckham, de 47 anos, aproveitou uma noite de churrasco entre amigos em uma tenda ao ar livre criada por Guy Ritchie, cineasta inglês ex de Madonna, na quinta-feira (30). O jantar para 12 pessoas, nas margens de um lago, custa pouco mais de R$ 300 mil, segundo o portal Daily Mail, que classificou o churrasco como uma "extravagância culinária" de Beckham.

A "Wild Kitchen" foi criada por Ritchie no quintal de sua casa, em Londres, em 2021. Inicialmente, as tendas ao ar livre com churrasco eram usadas para receber amigos íntimos, entre eles Victoria e David Beckham. O negócio cresceu e foi para a Exposição de Flores de Chelsea, onde começou a receber os seus clientes "de luxo". Os preços variam de R$ 15,7 mil, na tenda de quatro pessoas, a R$ 300 mil, na de 12.

"De longe o melhor peixe que comi", escreveu Beckham, com uma foto da cozinha externa de luxo. Na sequência, ao mostrar o peixe na churrasqueira, junto com alguns frangos e brócolis, disse: "Inacreditável".

Nas tendas da Wild Kitchen, os clientes também "botam a mão na massa", mas com uma tecnologia que não produz fumaça, o que atrapalharia a experiência dos clientes.

"Estou fazendo isso certo?", brincou Beckham no Instagram, com uma foto da churrasqueira. Ele também não poupou elogios à beleza do local. "Não tem como ficar mais bonito", disse o ex-jogador.

