Homenagem David Beckham é condecorado cavaleiro pelo rei Charles III após 13 anos de espera Aos 50 anos, ex-astro da Inglaterra e do Manchester United recebeu o título de "Sir" por serviços ao esporte e à caridade, em cerimônia no Castelo de Windsor

David Beckham recebeu nesta terça-feira (4) o tão aguardado título de cavaleiro das mãos do rei Charles III, durante uma cerimônia realizada no Castelo de Windsor, no Reino Unido. Aos 50 anos, o ex-jogador da seleção inglesa e ídolo do Manchester United foi reconhecido por suas contribuições ao esporte e ao trabalho filantrópico.

Acompanhado da esposa Victoria Beckham e de seus pais, o agora Sir David Beckham se emocionou ao ser condecorado pelo monarca, com quem mantém uma amizade próxima. A ex-Spice Girl, que agora passa a ser chamada oficialmente de Lady Beckham, assistiu com orgulho à cerimônia ao lado da família.

“Estou imensamente orgulhoso por este reconhecimento. É uma honra que representa tudo o que vivi dentro e fora dos campos”, declarou Beckham em comunicado anterior, quando soube da indicação nas Honras de Aniversário do Rei.

O título marca o fim de uma espera de mais de uma década. Beckham foi indicado pela primeira vez para receber a honraria em 2011, após atuar como um dos embaixadores que ajudaram o Reino Unido a garantir os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Na época, no entanto, sua nomeação foi vetada pelo Comitê de Honrarias, devido ao envolvimento em um esquema de sonegação fiscal, do qual posteriormente foi absolvido.

Desde então, Beckham regularizou completamente suas finanças e manteve um papel ativo em causas sociais, consolidando sua imagem como embaixador do esporte britânico e defensor de iniciativas humanitárias.

O ex-meia, que se aposentou em 2013, já havia sido agraciado em 2003 com a Ordem do Império Britânico (OBE), concedida pela rainha Elizabeth II pelos serviços prestados ao futebol.

Ao longo dos últimos anos, Beckham estreitou os laços com a família real. Ele é embaixador da Fundação do Rei e chegou a ser visto ao lado de Charles e da rainha Camilla no Chelsea Flower Show, onde os três trocaram elogios.

“Você entendeu, não entendeu?”, brincou o rei durante o encontro. Beckham respondeu: “Foi incrível, obrigado. Foi muita gentileza sua.”

Segundo a imprensa britânica, o diálogo indicava que o convite para a honraria já havia sido enviado semanas antes.

Com um patrimônio estimado em 500 milhões de libras (cerca de R$ 3,2 bilhões), David e Victoria Beckham se tornaram um dos casais mais influentes do Reino Unido. Além do sucesso nos campos, o ex-jogador é reconhecido pelo envolvimento em campanhas beneficentes e projetos sociais ligados à infância e ao desenvolvimento global.

