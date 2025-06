David Beckham será condecorado cavaleiro pelo rei Charles III

A- A+

O ex-jogador de futebol David Beckham, de 50 anos, será oficialmente nomeado cavaleiro pelo rei Charles III, conforme anunciado na lista de honrarias de aniversário do monarca divulgada nesta sexta-feira. Com isso, Beckham passará a ser tratado como “Sir David Beckham”, e sua esposa, Victoria Beckham, como “Lady Beckham”.

A honraria reconhece não apenas a brilhante carreira esportiva de Beckham, mas também seu extenso trabalho filantrópico. Com 115 partidas pela seleção inglesa, ele foi capitão por mais de cinco anos e é lembrado por momentos icônicos, como o gol de falta contra a Grécia em 2001, que garantiu a classificação da Inglaterra para a Copa do Mundo.

Em clubes, Beckham se destacou no Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, Milan e Paris Saint-Germain, encerrando a carreira em 2013.

Fora dos gramados, Beckham atua há duas décadas como embaixador da Unifcef e, recentemente, foi nomeado embaixador da The King’s Foundation, iniciativa do rei Charles III voltada para a educação ambiental de jovens. Ele também recebeu o Crystal Award do Fórum Econômico Mundial por sua defesa dos direitos das crianças.

A nomeação de Beckham como cavaleiro já era aguardada há anos. Em 2003, ele recebeu o título de Oficial da Ordem do Império Britânico (OBE) da rainha Elizabeth II. No entanto, uma indicação ao título de cavaleiro em 2011 foi adiada devido a alegações de envolvimento em um esquema de evasão fiscal, das quais ele foi posteriormente inocentado.

Atualmente, Beckham é co-proprietário do Inter Miami, clube da Major League Soccer (MLS) que, sob sua gestão, contratou Lionel Messi e conquistou seu primeiro título em 2023. Ele também participa da administração do Salford City, clube inglês da quarta divisão, com o objetivo de levá-lo à Premier League.

