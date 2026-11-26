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FUTEBOL David Corrêa, atacante do Vasco, é preso no CT do clube por associação ao crime organizado Procurados, o Vasco e o jogador ainda não se manifestaram sobre o tema

David Corrêa, atacante do Vasco, foi preso nesta quinta-feira, 26, no âmbito da segunda fase Operação A Tropa, que investiga possíveis crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e armas e lavagem de dinheiro.

A prisão foi efetuada no CT do clube, em Vargem Grande, na zona sudoeste da capital fluminense, conforme informado pela Polícia Civil do Espírito Santo, que conduz a operação. Diretor técnico do clube, o ex-meia Felipe acompanhou os oficiais durante a ação

Procurados, o Vasco e o jogador ainda não se manifestaram sobre o tema.

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e de policiais civis da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) também participam da operação. Além do Rio, um mandado de prisão foi cumprido em Goiás, onde foi detido o lateral-direito Hayner, do Vila Nova.

Conforme apurado pelo Estadão, David é suspeito dos crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa armada, tráfico de drogas e coação no curso do processo. Também se investiga suposto vínculo com integrantes do Comando Vermelho no Espírito Santos. Há ainda, uma investigação paralela para apurar se ele tem ligações com integrantes da facção na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro.

No final de outubro, o atacante vascaíno foi intimado pela Polícia Civil do Rio para entregar o passaporte e tomar ciência de medidas cautelares determinadas pela Justiça do Espírito Santo.





Desde então, estava proibido de deixar o território nacional e manter contato com outros investigados e testemunhas. Também estava obrigado comparecimento periódico à Justiça.

David chegou a prestar depoimento em agosto e negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas e armas. Na ocasião, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do jogador, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do do Vasco, em Vargem Grande, ambos na zona sudoeste do Rio.

Também conhecido como DVD, David tem 30 anos e é natural de Serra, no Espírito Santo. Ele se destacou pela primeira vez no cenário nacional com a camisa do Vitória-BA e acumulou passagens por clubes importantes, como São Paulo, Cruzeiro, Internacional e Fortaleza.

Outro alvo da operação, Hayner também é capixaba. Iniciou a carreira no Rio Branco, do Espírito Santo, antes de passar por clubes como Bahia, Naútico, Paysandu, Novorizontino, Sport, Atlético Goianiense, Santos e Coritiba.

"A Tropa"

Batizada de "A Tropa", a ação é decorrente de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo. No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Segundo a Polícia Civil do RJ, "a operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados, e analisa possíveis envolvimentos de atletas profissionais e empresários com a organização criminosa", diz nota da Polícia Civil.

De acordo com o comunicado, o nome da operação, "A Tropa", faz referência à autodenominação utilizada pelos próprios investigados para se referirem ao grupo criminoso.

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