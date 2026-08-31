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RIO DE JANEIRO David Corrêa, do Vasco, é alvo de operação que mira organização criminosa ligada ao tráfico Mandados são cumpridos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio

A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira, uma ação contra uma organização criminosa de atuação interestadual, investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e de armas e por possíveis vínculos com uma facção criminosa.

O atacante David Corrêa, do Vasco, é um dos alvos. De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, um jogador do Santos foi preso em São Paulo.

Os mandados são cumpridos em alvos na Barra da Tijuca e em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. A ação é decorrente de investigação da Polícia Civil do Espírito Santo.

No apartamento de David, agentes fizeram buscas. Ainda segundo o Bom Dia Rio, a polícia faz buscas, também, no Centro e Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, ainda na Zona Oeste.

A operação apura a atuação do grupo, que possui ramificações em diferentes estados. Segundo as investigações, também são analisados possíveis envolvimentos de outros atletas profissionais e empresários com a organização criminosa.

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No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela 14ª DP (Leblon), com apoio da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Desarme) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

A operação integra uma atuação conjunta entre as Polícias Civis dos estados para o cumprimento de medidas judiciais e o enfrentamento de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.

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