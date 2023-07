A- A+

Futebol David de Gea anuncia sua saída do Manchester United após 12 anos Anúncio foi realizado em mensagem no Twitter

O goleiro espanhol David de Gea anunciou neste sábado (8) a sua saída do Manchester United após doze anos defendendo o gol dos 'Red Devils', com uma mensagem no Twitter.

De Gea, que conquistou a Luva de Ouro na temporada passada como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na Premier League, recebeu críticas por erros no final da temporada.

Seu contrato com o Manchester United expirou no último dia de junho, sem que um acordo tenha sido alcançado, apesar das negociações para a continuidade do goleiro no clube de Old Trafford.

O Manchester United, segundo alguns meios de comunicação, pode estar interessado no goleiro camaronês da Inter de Milão, André Onana.

Em mensagem nas redes sociais, De Gea, de 32 anos, agradeceu o apoio dos torcedores do Manchester United, mas disse: "Agora é o momento adequado para enfrentar um novo desafio, para me lançar novamente em um novo ambiente".

"Manchester estará sempre no meu coração, Manchester me formou e nunca me vai deixar", acrescentou o ex-goleiro do Atlético de Madrid.

"Gostaria de expressar minha profunda gratidão e apreço pelo amor durante os últimos 12 anos. Conquistamos muitas coisas desde que meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube", disse De Gea, para quem foi "um orgulho incrível vestir esta camisa (...) e representar o maior clube do mundo".

O atual técnico do Manchester United, Erik ten Hag, agradeceu a De Gea por seus serviços. "É preciso muita qualidade e caráter para atingir o nível de jogar uma única partida pelo Manchester United", começou. "Fazer isso 545 vezes em 12 anos é uma conquista especial, principalmente como goleiro".

