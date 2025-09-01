A- A+

Polêmica David Luiz nega encontro e ameaça a mulher após denúncia de traição Karollainy denunciou o atleta de 38 anos com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal no período em que ele atuou pelo Fortaleza

O zagueiro David Luiz se pronunciou pela primeira vez após as polêmicas recentes envolvendo seu nome. O defensor do Pafos, do Chipre, negou ter ameaçado a assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, que denunciou o atleta com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal no período em que ele atuou pelo Fortaleza.

David Luiz usou as redes sociais para negar qualquer ameaça à Francisca Karollainy e afirmou que nunca esteve pessoalmente com ela. O defensor também apontou que as medidas legais já estão sendo tomadas e pediu que a justiça seja feita o mais rápido possível.

Entenda o caso

Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante relatou ter sido ameaçada pelo atleta. A cearense fez um boletim de ocorrência na semana passada e a defesa dela pediu medida protetiva, que foi concedida pela Justiça do Ceará na quarta-feira.

— Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde

você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague — teria dito David Luiz, segundo a denúncia feita por Karollainy.

Em nota oficial, a assessoria do David Luiz informou que, por conta do sigilo de justiça, o vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O zagueiro de 38 anos confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes.

Veja nota oficial da assessoria do David Luiz

Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes.

Veja também