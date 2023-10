A- A+

Futebol David Neres, do Benfica, é convocado para a vaga de Raphinha, cortado por conta de lesão Atacante do Barcelona teve um problema muscular na região posterior da coxa direita

O atacante Raphinha, do Barcelona/ESP, foi desconvocado da Seleção Brasileira. O jogador teve uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e precisou ser cortado. No lugar dele, o técnico Fernando Diniz chamou David Neres, do Benfica.

A convocação é válida para os próximos jogos do Brasil contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

