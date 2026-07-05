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Copa do Mundo Davide Ancelotti explica escolha por Bruno Guimarães em pênalti perdido: "decisão da comissão" Volante perdeu penalidade quando o jogo ainda estava 0x0

A Seleção Brasileira sofreu uma dura derrota por 2x1 contra a Noruega, neste domingo (05), em Nova Jersey, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo e está eliminado. Em uma partida em que o Brasil não foi feliz, Bruno Guimarães chegou a ter a chance de abrir o placar aos 14 minutos, mas desperdiçou pênalti. Na saída de campo, o auxiliar Davide Ancelotti explicou a decisão.

"É uma decisão pré-definida como em todos os jogos, sempre definimos na preleção e comunicamos o jogador que bate o pênalti", começou.

Bruno Guimarães bateu nas mãos do goleiro Nyland e perdeu a primeira grande oportunidade do jogo para o Brasil - Foto por TIMOTHY A. CLARY / AFP

"É uma decisão da comissão [técnica]. Erros nos pênaltis são coisas que acontecem no futebol e hoje aconteceu", explicou Davide.

Grande carrasco da noite, Haaland fez os dois gols dos noruegueses. O auxiliar lamentou os erros que ocasionaram as chances do centroavante e chamou a responsabilidade para comissão técnica.



"O Haaland é um jogador de nível mundial. Você pode pagar o preço pelos pequenos erros em uma competição como essa e em um jogo você está fora. Foi o que aconteceu conosco, assumimos essa responsabilidade, sentimos muito, estamos nesse momento muito abaixo", disse.

Haaland marcou duas vezes contra o Brasil e chegou a sete gols na Copa do Mundo - Foto por ODD ANDERSEN / AFP

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