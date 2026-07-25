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FUTEBOL Davide Ancelotti explica saída do comando técnico do Botafogo: "Não havia mais presidente" Italiano revelou que se sentiu sem respaldo dentro do clube durante a crise administrativa e decidiu encerrar sua passagem após cinco meses

O italiano Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, voltou a chamar atenção neste sábado ao criticar a falta de liderança dentro do Botafogo durante o litígio com John Textor. O treinador comandou o clube carioca por cinco meses e deixou o cargo em dezembro do ano passado. Atualmente, ele está no Lille, da França.

"Cinco meses lá são como dois anos na Europa. As pessoas não entenderam se eu tinha sido demitido ou não. Mas, na verdade, depois de cinco meses, não havia mais presidente, porque John Textor estava de saída. Eu não tinha mais nenhuma indicação sobre o que aconteceria dali para frente e, então, decidi pedir demissão. Eles não me demitiram, porque nem havia um presidente para fazer isso", disse Davide ao jornal francês L’Equipe.

Apesar de todo o processo de desgaste ao longo de 2025 e de um afastamento em abril de 2026, John Textor deixou oficialmente o Conselho de Administração da SAF do Botafogo apenas no dia 1º de julho deste ano, encerrando o vínculo do empresário americano com a equipe carioca, que durava desde 2022.

Davide também explicou que, além dos problemas de comando, optou por deixar o projeto após saber que um de seus auxiliares, o preparador físico Luca Guerra, seria demitido. Mas, apesar dos momentos de tensão, o treinador avaliou como positiva a experiência no futebol brasileiro.

"A experiência foi boa porque, apesar de todas as dificuldades, das saídas e das lesões, tivemos bons resultados. Mas as expectativas eram grandes demais em relação a um cenário que havia mudado completamente. John Textor confiou em mim, e eu sempre serei grato por isso. Mas, depois, houve muitos conflitos, e eu fiquei muito sozinho", concluiu.

Davide Ancelotti, que foi auxiliar do pai no Brasil durante a disputa da Copa do Mundo de 2026, teve no Botafogo sua primeira experiência como técnico principal. Pelo time, comandou 32 jogos, com 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas.

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