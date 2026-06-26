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copa 2026 Davide Ancelotti nega mal-estar com Neymar e diz que vídeo foi 'tirado de contexto' Imagens mostram Davide balançando a cabeça em sinal de negativa enquanto Carlo Ancelotti conversa com Neymar à beira do gramado, momentos antes da substituição

Davide Ancelotti se pronunciou nesta sexta-feira para rebater as especulações sobre um suposto desconforto envolvendo Neymar durante a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, pela Copa do Mundo. O auxiliar técnico da Seleção afirmou que o vídeo que viralizou nas redes sociais foi interpretado de forma equivocada e negou qualquer relação entre seu gesto e a entrada do camisa 10 em campo.

As imagens mostram Davide balançando a cabeça em sinal de negativa enquanto Carlo Ancelotti conversa com Neymar à beira do gramado, momentos antes da substituição. O registro passou a ser compartilhado nas redes sociais acompanhado de interpretações de que haveria uma divergência dentro da comissão técnica sobre a utilização do atacante, que retornava após se recuperar de uma lesão na panturrilha.

Em publicação nas redes sociais, o filho e auxiliar de Carlo Ancelotti afirmou que o gesto fazia parte de uma conversa paralela com Paul Clement e não tinha qualquer ligação com a entrada de Neymar.

"Em certas ocasiões, com o objetivo de preservar a harmonia do grupo, é preciso esclarecer polêmicas artificiais. Lamento muito que tenha sido tirada de contexto uma conversa paralela com Paul Clement, totalmente alheia à substituição de Neymar."

Davide também reforçou o ambiente interno da seleção e elogiou o comprometimento do elenco brasileiro. "Somos muito afortunados por poder trabalhar com jogadores de tão alto nível profissional e pessoal como os da seleção brasileira. Sigamos em frente, com união, respeito, com o máximo compromisso e entusiasmo."

A repercussão do episódio também motivou uma manifestação de Ana Galocha, esposa de Davide. Ela criticou a interpretação das imagens e revelou ter recebido ofensas nas redes sociais.

"Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde esta manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe."

Neymar voltou a atuar na vitória sobre a Escócia após se recuperar da lesão na panturrilha e disputou seus primeiros minutos nesta edição da Copa do Mundo. O atacante participou da reta final da partida e seguirá à disposição da comissão técnica para o confronto com o Japão, na próxima segunda-feira, às 14h, pela segunda rodada da fase de grupos.

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