Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Davide Ancelotti volta à comissão técnica da Seleção

Ele havia deixado o cargo de auxiliar em julho de 2025 para assumir o Botafogo

Reportar Erro
Davide Ancelotti durante sua passagem pelo BotafogoDavide Ancelotti durante sua passagem pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O italiano Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, voltou à comissão técnica do pai para ajudar na preparação da equipe rumo à Copa do Mundo, confirmou à AFP uma fonte da CBF nesta segunda-feira (2).

Davide, de 36 anos, já estará na comissão nos amistosos do Brasil contra Croácia e França, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos.

Ele havia deixado o cargo de seleção auxiliar em julho para assumir o Botafogo em sua primeira experiência como treinador principal, que terminou em meados de dezembro.

Leia também

• Neymar faz 2 no Vasco, tira Santos da lanterna e tenta convencer Ancelotti a ir para Seleção

• Samir Xaud revela acerto encaminhado com Carlo Ancelotti até Copa de 2030

• Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção

Sob seu comando, o time carioca terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação e conseguiu uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, mas a diretoria alvinegra decidiu pela sua saída e contratou o argentino Martín Anselmi como novo técnico.

Antes de acompanhar 'Carletto' na Seleção, Davide foi assistente do pai no Real Madrid (2021-2025), no Everton (2019-2021), no Napoli (2018-2019) e no Bayern de Munique (2016-2017).

Na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá de 11 de junho a 19 de julho, o Brasil está no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter