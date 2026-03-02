A- A+

Futebol Davide Ancelotti volta à comissão técnica da Seleção Ele havia deixado o cargo de auxiliar em julho de 2025 para assumir o Botafogo

O italiano Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, voltou à comissão técnica do pai para ajudar na preparação da equipe rumo à Copa do Mundo, confirmou à AFP uma fonte da CBF nesta segunda-feira (2).

Davide, de 36 anos, já estará na comissão nos amistosos do Brasil contra Croácia e França, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, nos Estados Unidos.

Ele havia deixado o cargo de seleção auxiliar em julho para assumir o Botafogo em sua primeira experiência como treinador principal, que terminou em meados de dezembro.

Sob seu comando, o time carioca terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação e conseguiu uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores, mas a diretoria alvinegra decidiu pela sua saída e contratou o argentino Martín Anselmi como novo técnico.

Antes de acompanhar 'Carletto' na Seleção, Davide foi assistente do pai no Real Madrid (2021-2025), no Everton (2019-2021), no Napoli (2018-2019) e no Bayern de Munique (2016-2017).

Na Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá de 11 de junho a 19 de julho, o Brasil está no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti.

