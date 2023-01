A- A+

Estreia Aos 19 anos, Dayvid estreia no Santa Cruz com gol e é elogiado pelo técnico Ranielle Ribeiro O garoto marcou no final da partida, garantindo a classificação para o confronto contra o Botafogo-PB

Com estrela. Aos 19 anos, o atacante Dayvid fez sua estreia pelo Santa Cruz na vitória contra o Caucaia, na última quinta-feira (05), no Arruda. O garoto coral fez o segundo gol que garantiu a classificação para a última fase da pré-Copa do Nordeste.

A comissão da base do Santa Cruz solicitou a presença de Dayvid no grupo que está disputando a Copa São Paulo, no entanto o treinador Ranielle Ribeiro preferiu que o atleta seguisse na preparação com o profissional.

"Eu pensei muito porque a ida para a Copinha faz parte do processo de desenvolvimento, porém ele é um atleta que vai fazer parte do processo, das vitórias porque tem potencial para isso", iniciou o treinador.

"A partida pediu a entrada do Dayvid, pois tem mais velocidade. O processo de colocar os meninos da base é gradativo. Tem aquilo de "não pode botar para não queimar", mas ele já demonstrou condição de jogar e que bom que eu não o deixei ir para a Copinha", concluiu.

Dayvid precisou de apenas doze minutos em campo para fazer seu primeiro gol na equipe profissional. Ele entrou no lugar de Hugo Cabral, que também marcou na partida.

O próximo confronto do Santa Cruz é no próximo domingo (08), contra o Botafogo-PB, no Arruda. A partida decide quem vai entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste.

Veja também

Copa da França Sem Messi, Neymar e Mbappé, PSG encara time da terceira divisão na Copa da França; veja escalações