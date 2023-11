Dayvid Silva consegue rescisão indireta com o Santa Cruz na justiça

A- A+

Bronca no Arruda. O atacante Dayvid Silva, cria da base coral, teve o pedido de rescisão indireta de contrato com o Santa Cruz acatado pela justiça. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Moisés Oliveira, da TransaméricaFM, e confirmada pela Reportagem da Folha de Pernambuco.

De acordo com Breno Bezerra, diretor jurídico da Cobra Coral, a decisão da justiça ainda tem caráter provisório.

Dayvid tem 20 anos e chegou ao Santa Cruz em 2021 para compor as categorias de base do clube. O atacante subiu para o profissional no início de 2023 sob o comando de Ranielle Ribeiro. Ao longo do ano, foram 23 jogos com a camisa tricolor e dois gols marcados.

Santa Cruz

O Santa Cruz vive a expectativa de oficializar a chegada de Itamar Schülle como novo treinador para planejar a próxima temporada.

Além do treinador, o Santa Cruz está perto de anunciar Francisco Sales como gerente de futebol. Ele teve passagem pelo Botafogo-PB na temporada passada.



