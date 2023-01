Dayvid volta a ficar à disposição do Santa; Alemão e Daniel segue fora

A- A+

O técnico Ranielle Ribeiro poderá contar com o atacante Dayvid para a partida contra o Caruaru City, quinta (26), no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Recuperado de uma arbovirose, o jogador pode integrar a lista de relacionados. Em contrapartida, outros dois atletas continuarão fora.



"Só poderei contar com Dayvid, ainda com certo cuidado porque ele pegou uma doença que o debilitou muito. Alemão (lesão na coxa) está em transição, processo adiantado, mas ainda não posso contar com ele, assim como o Daniel Pereira (desconforto muscular)", afirmou o treinador.





Ranielle também deu a entender que a dupla recém-contratada pelo Santa Cruz, o meia Gedoz e o atacante Pipico, só devem ficar à disposição da equipe a partir de fevereiro.



"Gedoz está há um tempo sem jogar e pediu oito a dez dias para se condicionar. Eu só pedi um feedback, o diagnóstico para saber quando poderei contar com ele. Tanto ele como Pipico foram contratados para qualificar o elenco", declarou, citando a importância de o Tricolor voltar a vencer após uma sequência de quatro empates. No Estadual, foram três, deixando a equipe na oitava posição, e ainda sem triunfos no torneio.



“Será uma decisão. Precisamos voltar a vencer. Começamos com duas vitórias na temporada e sabemos o sabor, a tranquilidade que traz ao ambiente. O Caruaru City tem um marcação fechada, como a maioria dos clubes que enfrentamos, mas precisamos de sabedoria e intensidade para buscar os três pontos”, frisou.

