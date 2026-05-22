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Futebol Internacional De 100 pontos à Tríplice Coroa: o legado histórico de Guardiola no City Técnico espanhol transformou o clube em potência global e protagonizou alguns dos maiores feitos da história do futebol inglês

A saída de Pep Guardiola do Manchester City encerra um dos ciclos mais dominantes já vistos no futebol europeu.

Mais do que os 20 títulos conquistados em dez anos, o treinador espanhol deixa como herança uma coleção de recordes e temporadas consideradas históricas até mesmo para os padrões da Premier League.

O currículo de Guardiola no City inclui seis Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, um Copa do Mundo de Clubes, uma Supercopa da Uefa e três Supercopas da Inglaterra.

Mas, internamente, o clube considera que os números contam apenas parte do impacto do treinador.

A principal marca da era Guardiola talvez tenha acontecido logo na temporada 2017/18. Naquele ano, o Manchester City conquistou a Premier League com 100 pontos — recorde absoluto da competição até hoje.

Além da pontuação histórica, aquela equipe também bateu diversos outros recordes ingleses: maior número de vitórias em uma edição da Premier League (32), maior saldo de gols (+79), mais gols marcados (106), mais pontos conquistados fora de casa (50) e maior diferença para o vice-campeão (19 pontos).

A campanha é frequentemente tratada por analistas ingleses como a melhor temporada da história da Premier League.

Mas Guardiola ainda conseguiu elevar o nível nos anos seguintes. Em 2018/19, o City conquistou Premier League, FA Cup, Copa da Liga e Supercopa da Inglaterra na mesma temporada, tornando-se o primeiro clube da história do futebol inglês a vencer os quatro principais títulos domésticos em um único ano.

O auge definitivo da era Guardiola aconteceu em 2022/23. Sob comando do espanhol, o City conquistou a Tríplice Coroa — Premier League, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra — tornando-se apenas o segundo clube inglês a alcançar o feito.

Internamente, o clube considera aquela campanha a maior temporada de seus 132 anos de história.

O ciclo ainda ganhou novos capítulos históricos nos meses seguintes. Com os títulos da Supercopa da Uefa e do Mundial de Clubes, conquistado após vitória por 4 a 0 sobre o Fluminense, o Manchester City tornou-se o primeiro clube inglês a vencer os cinco principais títulos possíveis do futebol mundial em um mesmo ano.

Além das taças, Guardiola deixa um legado tático que influenciou clubes, treinadores e jogadores em todo o mundo. Seu estilo de jogo baseado em posse de bola, pressão alta e construção ofensiva redefiniu padrões do futebol inglês durante a última década.

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