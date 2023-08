A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL De 20% para 86%: aproveitamento do Inter Miami quadruplica após chegada de Messi Jogador chega a décima partida no clube, que, no período, venceu oito jogos e empatou dois

Messi chegou a sua décima partida pelo Inter Miami e já fez com que o aproveitamento do clube disparasse no período. O empate sem gols com o Nashville, nesta quarta-feira, foi apenas o segundo “revés” do time, que venceu todas as outras oito partidas desde que o argentino desembarcou na Flórida — sendo que no outro empate, contra o FC Dallas, o Miami venceu na disputa de pênaltis por 5 a 3.

Comparado com os dez jogos anteriores, a equipe subiu de 20% para 86% de aproveitamento. Apenas os dois últimos jogos do clube, porém, foram válidos pela MLS, principal liga do futebol dos Estados Unidos e na qual o Inter vivia péssima fase, ocupando a lanterna da competição antes da chegada de Messi.

Após a vitória contra o New York Red Bulls e o empate com o Dallas, o time, ao menos, conseguiu deixar a lanterna da MLS e ganhou duas posições, chegando ao 27° lugar na tabela. Vale lembrar que a liga de futebol dos Estados Unidos não tem segunda divisão, portanto, não há rebaixamento.

Nos dez jogos de Messi pelo clube, o jogador também ostenta outra marca expressiva. Foram 11 gols no período, além de duas assistências.



Crescimento também financeiro

Segundo o jornal espanhol Sport, desde a chegada do argentino, a franquia liderada por David Beckham atingiu a marca de 265 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão) em vendas de ingressos.

Além disso, desde que Messi foi desfilar seu futebol na Major League Soccer (MLS), a Apple TV, plataforma que detém os direitos da liga americana, registrou mais de 300 mil novas assinaturas — o que representa um lucro total de 29,7 milhões de dólares (cerca de R$ 144 milhões). Os números são recordes tanto no Inter Miami quanto no Streaming.

Com uma nova final à vista, a da US Open Cup, no dia 27 de setembro, Messi e Inter Miami agora estão focados em conseguir a façanha de chegar aos playoffs da MLS. O clube está na antepenúltima posição na Conferência Leste e deposita suas esperanças na chegada do craque argentino, que ainda não perdeu com sua nova camisa.

