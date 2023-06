A- A+

Champions League De Bruyne sai machucado pela segunda final de Champions League com o Manchester City O belga foi substituído ainda no primeiro tempo da final contra a Inter de Milão

Grande craque do Manchester City, o meia Kevin De Bruyne foi substituído ainda aos 35 minutos do primeiro tempo da final da Champions League contra a Inter de MIlão. O belga sentiu uma lesão muscular.

O técnico Pep Guardiola escolheu o inglês Phil Foden para entrar no lugar de De Bruyne.

De Bryune saiu com lesão pela segunda vez numa final de Champions com o City. Em 2021, o meia foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo contra o Chelsea. Os Citizens acabaram sendo derrotados naquela decisão.

Na final inglesa, De Bruyne sofreu uma fratura no rosto. Desta vez, a lesão muscular aconteceu após uma finalização de fora da área.

Veja também

Champions League Único brasileiro em campo, goleiro Ederson tem atuação decisiva no título do Manchester City