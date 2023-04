De contrato renovado, Renzo celebra gol e projeta titularidade no Sport

A- A+

No último sábado (1), o Sport encarou o Central com um time recheado de jogadores reservas. O confronto serviu para dar minutagem a alguns nomes que vinham sendo pouco utilizados por Enderson Moreira na temporada. Entre eles, o zagueiro Renzo, que só tinha atuado por oito minutos em 2023. Perante a Patativa, o jovem de 21 anos teve dois motivos para celebrar. Além de fazer o gol da vitória, o tento diante dos caruaruenses foi o seu primeiro como jogador profissional.

"Foi uma emoção muito grande marcar aquele gol. Não esperava que fosse em um momento tão especial, marcando o gol da vitória. Então a gente fica muito feliz com o que aconteceu. A gente tem que estar sempre preparado, pois não sabemos quando vai aparecer a oportunidade", enfatizou.

De contrato renovado até 2025, anunciado pelo Sport nesta segunda-feira (3), Renzo garante que vai seguir trabalhando para buscar seu espaço entre os titulares. Contudo, destacou respeitar os atuais titulares da posição, Rafael Thyere e Sabino.

"Sigo trabalhando, buscando meu espaço, sem ultrapassar ninguém, com humildade, indo de degrau em degrau", detalhou.

"Eles (Thyere e Sabino) são uns caras que eu tenho um carinho muito grande, além do respeito. Venho aprendendo muito no dia a dia. Com certeza são referências para mim dentro e fora de campo. Essa é uma briga muito boa e todo mundo tem a ganhar com isso", completou.

Após os titulares descansarem contra o Central, a tendência é que Renzo volte a ser opção entre os reservas na sexta-feira (7). Na ocasião, o Sport entrará em campo pela semifinal do Pernambucano. O Rubro-negro aguarda o vencedor de Petrolina e Santa Cruz, que se enfrentam nesta terça-feira (4), no Paulo Coelho.

Veja também

Santa Cruz Santa Cruz concretiza saídas de Jefferson Feijão e Rian