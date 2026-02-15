De estrela olímpica a entregadora de pizza: Ex-campeã expõe dificuldades após aposentadoria
Elise Christie recorreu ao OnlyFans para pagar contas e revelou luta contra problemas de saúde mental
A ex-patinadora britânica Elise Christie revelou as dificuldades financeiras que enfrentou após encerrar a carreira aos 31 anos. Aos 35, a atleta contou que trabalhou em uma pizzaria e criou uma conta na plataforma OnlyFans para conseguir se sustentar.
Considerada uma das principais estrelas da patinação de velocidade em pista curta do Reino Unido, Christie teve trajetória marcada por frustrações olímpicas. Nos Jogos de Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014, foi desclassificada em três provas. Em Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang 2018, sofreu quedas e novas desclassificações quando era uma das esperanças britânicas por medalha.
Após 2018, o corte de financiamento à modalidade agravou sua situação. Na tentativa de se classificar para Pequim 2022, Christie chegou a trabalhar na Pizza Hut, fazendo entregas para manter os treinos. Uma lesão no tornozelo, porém, encerrou definitivamente sua carreira.
Já aposentada, recorreu ao OnlyFans para complementar renda. Em entrevista ao The Telegraph, afirmou:
— Pensei muito no assunto. Ser criticada por isso não era nada comparado ao que vivi na patinação.
Segundo Christie, cada grupo de 700 assinantes rende cerca de 5 mil libras — valor semelhante ao prêmio recebido pelo ouro no Campeonato Mundial de 2017.
A ex-atleta já falou publicamente sobre diagnóstico de transtorno bipolar e episódios de automutilação. Em sua autobiografia lançada em 2021, relatou ainda ter sido vítima de violência sexual após os Jogos de Vancouver 2010 e ter sobrevivido a um incêndio doméstico em 2012, que afetou gravemente seus pulmões.
Em entrevista à BBC, descreveu o período pós-carreira como devastador:
— Eu saí sem nada. Tinha três empregos, dormia no carro, quase não comia. Parecia que minha vida tinha acabado.
Hoje, mãe de Millie, de dois anos, Christie afirma que um período de reabilitação foi fundamental para recuperar estabilidade emocional e planejar o futuro.