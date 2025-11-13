A- A+

Futebol De Felipão a Guerrero: Quem é quem das vítimas da fraude no FGTS que deu prejuízo de mais de R$ 7 mi Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 3ª fase da Operação Fake Agents, no Rio de Janeiro, para investigar o golpe

Um esquema de saques fraudulentos de FGTS que teria desviado cerca de R$ 7 milhões de jogadores de futebol, ex-atletas e treinadores está sendo investigado pela Polícia Federal. Dentre as vítimas, estão nomes conhecidos como Paolo Guerrero, Gabriel Jesus, Ramires, Obina e Paulo Roberto Falcão. Existe a suspeita de que o técnico Felipão também tenha sofrido com o golpe. Abaixo, O Globo separou quem é quem entre os prejudicados do caso.

Felipão

Há indícios de irregularidades também no FGTS do ex-técnico Felipão. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 e um dos treinadores mais vitoriosos do futebol nacional, Luiz Felipe Scolari teve uma carreira marcada por conquistas no Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e na seleção portuguesa. Atualmente, ele é coordenador técnico do Tricolor Gaúcho.

Paolo Guerrero

Ídolo peruano, Paolo Guerrero ficou conhecido por seu destaque no futebol brasileiro, com passagens por Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí. Artilheiro histórico da seleção do Peru, o atacante, hoje no Alianza Lima (PER), foi um dos nomes mais conhecidos entre as vítimas do golpe, que teve R$ 2,2 milhões desviados por meio de solicitações fraudulentas ao Fundo de Garantia.

Gabriel Jesus

Outro atleta importante afetado foi Gabriel Jesus. Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Arsenal, da Inglaterra, o atacante foi um dos principais jogadores da seleção brasileira nos últimos anos. O jogador, que brilhou na conquista do ouro olímpico em 2016, também teve valores de seu FGTS sacados de forma irregular, segundo as investigações.

Ramires

O volante Ramires teve uma carreira marcada por conquistas no Chelsea, onde ganhou a Liga dos Campeões de 2012, e o título da Copa das Confederações pela seleção brasileira. Em 2022, o jogador anunciou oficialmente a aposentadoria dos gramados aos 35 anos, após ficar sem clube depois de defender o Palmeiras por uma temporada. Ele também teve passagens de destaque por Cruzeiro e Benfica.

João Rojas

Atacante equatoriano que defendeu o São Paulo entre 2018 e 2021, João Rojas é outro estrangeiro afetado pelo golpe. O jogador atuou por clubes no Equador e no México e atualmente joga no ADT, do Peru.

Titi

Zagueiro com passagens por Internacional, Vasco, Fortaleza e Bahia, Titi também foi uma das vítimas da fraude no FGTS. Atualmente, o defensor de 37 anos é titular no Goiás, que briga por uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro.

Raniel

Atacante revelado pelo Santa Cruz e com passagens por Cruzeiro, Santos e Vasco, Raniel atualmente joga no BG Pathum United, da Tailândia, mas também está entre as vítimas da fraude no FGTS. O atleta esteve nos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018 no time mineiro e se destacou no clube carioca na campanha que conduziu o Vasco de volta a Série A do Brasileirão em 2022.

Christian Cueva

Meia peruano conhecido pela passagem marcante no São Paulo e pela atuação em Copas do Mundo com a seleção do Peru, Cueva foi mais um estrangeiro vítima do golpe. Além do tricolor paulista, o meio-campista também atuou no Santos, no Brasil. Atualmente, ele joga no Emelec, do Equador.

Donatti

O argentino Donatti, ex-zagueiro do River Plate e com breve passagem pelo Flamengo no futebol brasileiro, entre 2016 e 2017, também aparece entre os nomes citados nas investigações. Hoje, o jogador de 39 anos está sem clube depois de passar uma temporada no Sarmiento, da Argentina. Ele é conhecido por atuar em grandes clubes argentinos, como San Lorenzo, Boca Juniors e Racing.

Obina

O ex-atacante Manuel de Brito Filho, mais conhecido como Obina, ficou conhecido por sua passagem no Flamengo de 2005 a 2010. Na época, os torcedores rubro-negros brincavam com a música "Obina é melhor que Eto'o". Ele também defendeu outros clubes importantes do futebol brasileiro como Atlético-MG, Bahia, Vitória e Palmeiras. Atualmente ele está aposentado.

Paulo Roberto Falcão

Um dos maiores ídolos da história do Internacional e líder da vitoriosa trajetória do clube gaúcho na década de 1970, com três conquistas do Campeonato Brasileiro, Falcão é um dos mais conhecidos afetados pelo golpe. Campeão italiano com a Roma e considerado um dos maiores volantes da história, o “Rei de Roma” também foi treinador da seleção brasileira e se aventurou como comentarista esportivo.

