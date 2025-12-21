Dom, 21 de Dezembro

AMIZADE

De férias nos EUA, jogadores do Botafogo eternizam amizade com tatuagem

A escolha simboliza os dias compartilhados longe da rotina do clube, que incluíram visitas aos parques da Disney

Os jogadores do Botafogo decidiram fazer uma tatuagem em comumOs jogadores do Botafogo decidiram fazer uma tatuagem em comum - Foto: Instagram/Reprodução

Mesmo durante o período de férias, parte do elenco do Botafogo manteve a convivência fora dos gramados. O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Montoro aproveitaram os dias de descanso nos Estados Unidos para celebrar a amizade e decidiram eternizar o vínculo com uma tatuagem em comum.

O trio está em Orlando e passou por um estúdio para fazer o mesmo desenho no tornozelo: uma roda-gigante. A escolha simboliza os dias compartilhados longe da rotina do clube, que incluíram visitas aos parques da Disney e registros frequentes nas redes sociais.

O zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Montoro estão de férias nos Estados UnidosO zagueiro Alexander Barboza, o lateral Mateo Ponte e o meia Montoro estão de férias nos Estados Unidos. | Foto: Instagram/Reprodução

Barboza e Montoro, ambos argentinos, e Ponte, uruguaio, fazem parte do grupo de estrangeiros do elenco alvinegro, que também conta com Joaquín Corrêa, Chris Ramos, Santi Rodríguez e Savarino. Fora do ambiente de trabalho, os jogadores costumam manter a proximidade, com encontros frequentes durante folgas e viagens curtas.

Nas redes sociais, a relação entre Barboza e Montoro tem chamado a atenção dos torcedores. Aos 18 anos, o meia costuma acompanhar o zagueiro e sua família em momentos de lazer, o que rendeu comentários bem-humorados de fãs, que passaram a se referir a ele como "filho" do defensor.

O elenco do Botafogo está de férias até o dia 4 de janeiro. A reapresentação para o início da temporada está marcada para o dia 5, quando o grupo volta às atividades no Rio de Janeiro.

