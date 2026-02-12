A- A+

FAMOSOS De Ferrari ao "batmóvel": os carrões de Neymar, além da Kombi Filomena, que somam R$ 30 milhões Jogador tem coleção invejável de veículos de luxo que chegam a R$ 7,5 milhões

Entre os seus carros de luxo, Neymar agora conta também com uma kombi em sua garagem. Sim, e é o veículo que o jogador mais tem utilizado para andar pelas ruas de Santos atualmente, de acordo com o jornal Extra.



Trata-se da Filomena, como foi nomeado o modelo, uma réplica que guarda uma memória afetiva. O automóvel passa a fazer parte de uma coleção invejável que o atacante construiu ao longo do tempo — e que ultrapassa a casa dos R$ 30 milhões.

Entre os destaques da frota está uma Ferrari Purosangue, que vem a ser o primeiro SUV de quatro portas da marca italiana. O modelo supera os R$ 7,5 milhões e foi todo personalizado pelo jogador. Outro carro é o Porsche 911 GT3 RS, comprado na volta ao Santos, avaliado em cerca de R$ 2 milhões. Além dele, outros modelos da Porsche, como Panamera, 718 e 911 GTS, chegaram ao país por importação direto para a garagem do atleta.

Neymar exibe o seu 'batmóvel' ao lado de aeronaves — Foto: Reprodução/Instagram



A garagem de Neymar inclui ainda nomes de peso como Rolls-Royce Ghost, Range Rover First Edition, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracán STO, Aston Martin DBX 707 e Mercedes-AMG G 63.

Um dos que mais chamam atenção é a réplica do batmóvel no estilo Tumbler, inspirada na trilogia “Batman: O Cavaleiro das Trevas”. O modelo está avaliado em cerca de US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8 milhões, na cotação atual).





Em contraste com os carros milionários, a garagem passou a incluir a Kombi Filomena, que carrega valor simbólico o jogador. O nome remete ao veículo que marcou o início da trajetória da família, quando Neymar Pai transportava o filho para treinos e ainda fazia fretes para complementar a renda, segundo o Extra. Trata-se de uma réplica da original, na verdade, por não ter sido encontrada mais.

Neymar tem coleção de carros que soma R$ 30 milhões — Foto: Reprodução/Instagram

Este modelo, de 2012, foi totalmente reformado e customizado. Recebeu bancos de couro reclináveis, encostos com os nomes da família, TV de 43 polegadas, dois frigobares, sistema multimídia, conexão por aproximação e ar-condicionado. Tem as cores azul e branca e também ganhou bagageiro com acesso por escada externa.

Veja também