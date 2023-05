De forma inédita, Recife vai sediar Sul-Americanos masculino e feminino de vôlei

A- A+

Em agosto, a América do Sul estará com os olhos voltados para o Recife. Pela primeira vez, a capital pernambucana receberá o Campeonato Sul-Americano de Vôlei entre seleções. A competição feminina será disputada entre os dias 19 e 23, já a masculina ocorre de 26 a 30.

A Prefeitura do Recife ainda não anunciou o local, mas a expectativa é que o certame seja realizado no Geraldão, na Zona Sul. O ginásio foi palco da final da Supercopa Masculina da modalidade no ano passado. Na ocasião, oito mil pessoas acompanharam o título do Sada Cruzeiro sobre o Minas Tênis Clube.

A confirmação da realização do torneio em solo pernambucano foi dada pela Confederação Sul-Americana de Vôlei. Outros detalhes sobre o campeonato como valores ou venda de ingressos serão divulgados em breve.

Ainda não se sabe também o formato da competição em 2023. Espera-se, no entanto, que a competição volte ao formato tradicional, com dois grupos de quatro seleções, seguido por semifinais e final. Na última edição, o Sul-Americano foi disputado por pontos corridos.

Seleção volta ao Recife

A seleção brasileira de vôlei volta ao Recife depois de 20 anos longe dos pernambucanos. Em 2002, jogou a fase final da antiga Liga Mundial na Capital. À época, na categoria masculina, bateu Rússia, Espanha e Países Baixos, antes de perder a final do torneio para os russos, em Belo Horizonte.

