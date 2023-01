De forma unânime, TJD-PE mantém resultado da partida entre Central e Náutico; Timbu perdeu por 2x1

A- A+

Em julgamento realizado na noite desta segunda-feira (16), no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJP-PE), foi mantido, de forma unânime, o resultado da partida entre Central e Náutico, disputado no último dia 07, no Lacerdão, em Caruaru. O clube da capital pedia a impugnação do jogo alegando um possível erro de direito no duelo válido pela estreia do Estadual.

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) indeferiu o pedido de anulação da partida entre Central e Náutico pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano. pic.twitter.com/p3yx3SjCdr — Náutico (@nauticope) January 16, 2023

