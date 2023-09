A- A+

Chá revelação De forma virtual, Neymar revela sexo de bebê de Nikolas Ferreira em chá revelação; veja vídeo Deputado do PL está esperando o primeiro filho com a modelo Lívia Bergamim Orlett

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e a esposa, a modelo Lívia Bergamim Orlett, promeveram um chá revelação para conhecer o sexo do primeiro filho, neste domingo (10). A festa teve a participação virtual do atacante Neymar, do Al Hilal e da Seleção Brasileira. O camisa 10 foi o responsável por revelar que o bebê será uma menina.

"Parabéns, você vai ser papai de... uma menina, como eu. Parabéns, irmão", falou o jogador mostrando uma tela de um notebook com a revelação. Vale lembrar que em junho, Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi também anunciaram que serão pais de uma menina.

O vídeo do momento da revelação foi compartilhado por Nikolas Ferreira em suas redes sociais. Ainda de acordo com o deputado, o nome da sua primeira filha será Aurora.

Veja também

Futebol Feminino De virada, Corinthians bate Ferroviária e fatura o título do Brasileiro feminino