Pernambucano e cria do Leão. Joelinton, de 26 anos, recebeu, no último domingo (28), sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Com oscilações naturais pela idade, o jogador sofreu com críticas durante a curta passagem pelo Sport e teve um início ruim no futebol inglês até se consolidar como um dos principais jogadores do Newcastle.

Sport

Aos 18 anos, Joelinton começou a receber as primeiras oportunidades no profissional do Sport. Natural de Aliança, na zona da Mata de Pernambuco, o então centroavante se destacou na reta final da primeira divisão e chegou a fazer dois gols (contra Fluminense e São Paulo) em sete partidas.

Treinador do Sport que lançou o atleta, Eduardo Baptista chegou a comentar que "Joe" era "jogador de Europa". Muitos não levaram à sério a fala que se tornou uma profecia.

No ano seguinte, o atacante não conseguiu se destacar no início da temporada e passou a ser criticado pela torcida. Um torcedor chegou a levar um cartaz para a Ilha do Retiro escrito "Joelito horrível".

Um torcedor chegou a levar um cartaz para a Ilha do Retiro escrito "Joelito horrível".

O jogador recuperou o futebol ainda no primeiro semestre de 2015 e foi rapidamente vendido ao Hoffenheim, da Alemanha, por R$ 5,45 milhões de reais.

Chegada na Europa

Joelinton foi contratado pelo clube alemão, mas quase não foi utilizado pelo Hoffenheim. O atacante foi emprestado ao Rapid Viena, da Áustria, onde ficou por duas temporadas. Foram 79 jogos com 21 gols marcados no Viena.

Com o destaque, Joelinton chegou ao clube que o comprou do Sport. Ele durou apenas uma temporada na Alemanha. Em 35 jogos (incluindo Champions League), o pernambucano fez 11 gols e deu sete assistências.

Futebol inglês

A boa temporada de Joelinton chamou atenção do Newcastle. Ele foi comprado por R$ 40 milhões de euros para ser um dos principais nomes do time. Porém, o atacante teve duas temporadas decepcionantes e era considerado um contratação ruim pela torcida.

A mudança começou na temporada passada. O técnico Eddie Howe improvisou Joelinton como volante e deu certo. Rapidamente, Joe se tornou um pilar da equipe e um dos principais meio-campistas da Premier League.

Em votação realizada pela torcida, Joelinton foi eleito o melhor jogador do Newcaslte em 2022.

Consolidado como titular, Joelinton participou de 40 dos 45 jogos do Newcastle nesta temporada 22/23. Com ele, os Magpies conseguiram a classificação para a Champions League após 20 anos sem disputar o principal torneio de clubes da Europa.

Convocação

A chegada de Joelinton à Seleção Brasileira já era esperada. Destaque de um dos melhores times da liga mais competitiva da Europa, muitos já apostavam na sua convocação ainda na primeira lista pós-Copa do Mundo do Catar. No entanto, o volante ficou de fora da partida contra Marrocos, em março deste ano.

Agora Joelinton foi convocado para amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho. Além do pernambucano, seu companheiro de time Bruno Guimarães também foi convocado.

Nas redes sociais, o Sport parabenizou Joelinton pela primeira convocação. "Da Ilha do Retiro para o mundo", escreveu.

Parabéns, Joelinton. Convocação mais que merecida. A torcida rubro-negra está torcendo por cada sucesso seu e desejando boa sorte com a camisa da Seleção!

Da Ilha do Retiro para o mundo.



Da Ilha do Retiro para o mundo. pic.twitter.com/jgI90th9Io — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 28, 2023

