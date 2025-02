A- A+

FÓRMULA 1 De ídolo Senna a datas especiais: como os novatos da F1 escolheram seus números de 2025? Seis pilotos fazem sua estreia no grid da principal categoria do automobilismo mundial

Seis pilotos irão estrear na Fórmula 1 na temporada 2025, logo, vários novos números de corrida aparecerão no grid quando as luzes se apagarem e o ronco dos motores surgirem. Mas como Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan, Isack Hadjar e Liam Lawson escolheram os números que irão acompanhá-los por toda sua trajetória na principal categoria do automobilismo mundial?

Os números na Fórmula 1 funcionam como identificação dos pilotos, assim, cada um deles é responsável por selecionar o seu. Por isso, distintos critérios de escolha são utilizados como inspiração em ídolos e datas de aniversário.





Veja abaixo os números escolhidos pelos seis estreantes da Fórmula 1 na temporada 2025:

Gabriel Bortoleto - 5

Como já fazem duas temporadas que Sebatian Vettel deixou a Fórmula 1, o brasileiro conseguiu assumir o número 5 para disputar a F1 pela Sauber. O numeral parece trazer sorte a Bortoleto, que o adotou durante a corrida pelo título da Fórmula 3 em 2023.

Kimi Antonelli – 12

Para iniciar sua carreira como piloto principal na Mercedes, o italiano escolheu o número 12, o mesmo adotado suas campanhas vencedoras do título na série F4 italiana e alemã de 2022. O numeral também o acompanhou nas conquistas dos campeonatos regionais no Oriente Médio e na Europa em 2023. A predileção do número vem de um ídolo de Kimi Antonelli: a lenda brasileira Ayrton Senna.

O brasileiro usou o número 12 por três temporadas na Lotus, entre 1985 e 1987, e conquistou sua primeira vitória na F1 em Portugal em 1985.

— É por causa de Ayrton, mas também é o número que usei pela primeira vez nas corridas individuais — explicou o piloto. — Eu também tinha 12 anos quando entrei para o programa júnior da Mercedes, então tem isso também.

Ollie Bearman – 87

O britânico escolheu o 87 em sua primeira temporada na F1, com a Haas, numa homenagem à família. Seu pai disputava corridas com esse número. Também foi o numeral adotado pelo jovem piloto durante sua carreira júnior.

Além disso, o aniversário de Bearman é em 8 de maio e o de seu irmão mais novo, Thomas, em 7 de agosto. Daí a combinação das datas para a escolha de número da família.

Jack Doohan - 7a

O piloto da Alpine escolheu o número 7 depois de Antonelli "largar na frente" e ficar com o 12. Pelo Instagram, ele explicou que queria um numeral com o qual já tivesse corrido antes. Ele revelou, ainda, que a opção homenageia um ídolo do esporte.

"Corri com o número 7 em 2019, e também um dos meus ídolos, uma pessoa e piloto super especial, Kimi Raikkonen, que também correu com esse número. Estou realmente ansioso para continuar e torná-lo meu e ter um pouco de sorte com o número 7", destacou ele.

Isack Hadjar – 6

O estreante da Racing Bulls vai assumir um número que já foi de Nico Rosberg e Nicholas Latifi no passado. A escolha veio de experiências passadas no automobilismo: Hadjar corria com o 6 durante seus dias de kart.

Liam Lawson – 30

Promovido à Red Bull para sua primeira temporada em tempo integral na F1, o neozelandês vai correr sob o número 30. Foi com ele que Lawson disputou duas saídas de super sub para a Racing Bulls em 2023 e 2024.

Num vídeo no Instagram, publicado no ano passado, Lawson explicou a predileção pelo 30.

"É o número com o qual corro desde os oito anos de idade. Na verdade, não foi o primeiro número com o qual corri – foi o 18 – mas no meu primeiro ano de corrida de kart, entrei para uma equipe e havia um cara que cuidava de mim. Ele se tornou meu herói, meu ídolo quando eu era criança no kart, e ele correu com o número 30, então eu escolhi o número 30 por causa dele", destacou.

