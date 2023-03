De Jong e Bergwijn são cortados da seleção da Holanda por lesão

O volante Frenkie de Jong e o atacante Steven Bergwijn foram cortados da seleção da Holanda para os primeiros jogos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, contra França e Gibraltar, anunciou nesta segunda-feira a Federação Holandesa de Futebol (KNVB).

"O jogador do Barcelona sentiu dores na panturrilha após o jogo contra o Real Madrid" no domingo, explicou a KNVB sobre De Jong.

A ausência do volante é um duro golpe para a 'Laranja Mecânica': "É um jogador muito importante para a equipe. Ele tem a qualidade de poucos", admitiu o técnico da seleção, Ronald Koeman, que convocou Joey Veerman (PSV) para seu lugar.

Por sua vez, Bergwijn (Ajax) "tem uma lesão no joelho" e será substituído por Donyell Malen (Borussia Dortmund).

A Holanda enfrenta a França na sexta-feira em Paris e recebe Gibraltar em Roterdã no dia 27 de março.