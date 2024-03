A- A+

Lesão De Jong sofre torção no tornozelo e Pedri tem lesão muscular muscular no Barcelona O clube espanhol tem confronto pela Champions League na próxima semana

O meio-campista Pedri, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na perna direita no jogo de domingo contra o Athletic Bilbao, pelo Campeonato Espanhol, no qual o volante Frenkie de Jong teve uma torção no tornozelo.

"Pedri sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita", informou o Barça em comunicado publicado nesta segunda-feira (4).

O clube catalão não divulgou o tempo de recuperação, mas segundo a imprensa espanhola, o jovem meia deve ficar mais de um mês afastado, o que o tira do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Napoli, na semana que vem.

Pedri também não estará disponível para os amistosos da seleção da Espanha contra a Colômbia, no dia 22 de março, em Londres, e contra o Brasil, no dia 26, no Santiago Bernabéu.

Ele sentiu a coxa no final do primeiro tempo contra o Athletic e foi substituído por Lamine Yamal.

No mesmo jogo, De Jong sofreu "uma torção no ligamento lateral externo do tornozelo direito".

Embora, a priori, sua lesão seja menos grave que a de Pedri, é pouco provável que possa estar em campo no dia 12 de março contra o Napoli.

O volante holandês ter teve que deixar o campo aos 26 minutos de jogo depois de pisar de mau jeito. Ele deu lugar a Fermín López.

