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COPA DO MUNDO De 'lenda' a resposta às críticas: jornais destacam 'o retorno' de Cristiano Ronaldo na Copa Após marcar dois gols na goleada de Portugal por 5 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo, o atacante de 41 anos foi exaltado por jornais de diferentes países

A atuação de Cristiano Ronaldo contra o Uzbequistão ganhou repercussão internacional. Após marcar dois gols na goleada de Portugal por 5 a 0 pela segunda rodada da Copa do Mundo, o atacante de 41 anos foi exaltado por jornais de diferentes países, que destacaram tanto a resposta do craque às críticas quanto os novos recordes alcançados.



Em Portugal, a imprensa tratou a vitória como uma reação da seleção e de seu principal nome. O jornal A Bola estampou a manchete: "Vitória esmagadora de Portugal e Ronaldo está de volta".

Na análise da partida, o veículo afirmou que a equipe deu "a resposta que milhões de portugueses esperavam", destacando a intensidade, a pressão alta e o espírito apresentado pelos comandados de Roberto Martínez.



O Recorde também colocou Ronaldo no centro da manchete: "Portugal goleia o Uzbequistão com dois gols de Cristiano Ronaldo". A publicação ressaltou que o atacante superou Eusébio e passou a integrar a lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com dez gols no torneio.





O jornal O Jogo seguiu a mesma linha e destacou a participação decisiva do camisa 7 na vitória portuguesa: "Portugal goleia o Uzbequistão com dois gols de Ronaldo e se aproxima da próxima fase da Copa do Mundo".



Fora de Portugal, o desempenho de CR7 também repercutiu. O alemão Bild publicou a manchete "Finalmente desencantou: gol de Ronaldo", em referência ao primeiro gol do atacante nesta edição da Copa. Já o espanhol As destacou que o português segue em alto nível e afirmou que o craque continua brilhando "até quando quiser".



Na França, o L’Équipe fez uma brincadeira com o momento vivido pelo atacante ao publicar "Não deveria tê-lo irritado", em alusão às críticas e questionamentos sobre a capacidade de Ronaldo antes da partida. O espanhol Marca foi além e definiu o português como uma "lenda", destacando que os anos passam, mas o faro de gol permanece.



"Os anos passam, mas o faro se mantém intacto. O ruído em torno da figura de Cristiano Ronaldo esvaiu-se a golpe de gols, mais ou menos como sempre respondeu às críticas", escreveu o veículo espanhol.



Até a Fifa destacou a marca alcançada pelo atacante. Em seu site oficial, a entidade ressaltou que Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo, superando Lionel Messi nesse quesito. "Cristiano Ronaldo fez história de novo", publicou a organização.



Portugal volta a campo no sábado, às 20h30, diante da Colômbia, pela terceira rodada da Copa do Mundo.

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