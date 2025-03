A- A+

FUTEBOL De lesão de Neymar a show de Vini Jr.: raio-x mostra como foi fim de semana dos convocados à seleção Craque do Real Madrid e quarteto da Premier League foram os destaques do futebol europeu; Alisson e Ederson falham e vão mal no Campeonato Inglês

A seleção brasileira se apresentará em uma semana para começar os trabalhos preparatórios para os jogos contra Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias. Antes, os convocados pelo técnico Dorival Júnior seguem em ação por seus clubes — e vários deles tiveram desempenhos elogiáveis no fim de semana.

Se destacaram

Os jogadores que atuam na Premier League foram os que mais chamaram a atenção. O zagueiro Murillo teve desempenho irretocável na vitória do Nottingham Forest sobre o Manchester City (1 a 0), no sábado, e praticamente anulou o norueguês Haaland. Já Gabriel Magalhães salvou o Arsenal com dois cortes providenciais no empate em 1 a 1 com o Manchester United ontem.





O volante André, do Wolverhampton, por sua vez, dominou o meio-campo no empate com o Everton (1 a 1), com apenas dois erros de passe em 74 tentativas e nove duelos vencidos em 11.

Também houve brilho no setor ofensivo: o atacante João Pedro marcou o gol da vitória do Brighton sobre o Fulham por 2 a 1, já aos 53 minutos do segundo tempo, em partida no sábado.

Na Espanha, Vini Jr. foi importante na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano, ontem. O brasileiro deu uma assistência para Mbappé e, minutos depois, marcou um golaço, driblando três e chutando no contrapé do goleiro.

Na Arábia Saudita, ainda na sexta-feira, o goleiro Bento, ex-Athletico, fez cinco defesas e ajudou o Al-Nassr a garantir o empate com o Al-Shabab em 2 a 2.

Também houve brilho no futebol brasileiro. O trio do Flamengo que entrou em campo contra o Vasco, no sábado, fez jus às convocações: Gerson sobrou no meio, e Léo Ortiz e Wesley foram bem no setor defensivo. O lateral-direito deu um susto ao sentir a panturrilha esquerda, mas terminou a partida normalmente. Já Guilherme Arana, ala do Galo, foi um dos destaques ao marcar na goleada (4 a 0) sobre o América-MG na final estadual de sábado.

Deixaram a desejar

O fim de semana não foi tão positivo para os goleiros Ederson e Alisson, que falharam em seus jogos. O arqueiro do Manchester City demorou a reagir na finalização com pouco ângulo de Hudson-Odoi que decretou a vitória do Forest. Já o jogador do Liverpool bateu cabeça com Van Dijk em bola que ficou de bandeja para Smallbone abrir o placar. Como os Reds viraram sobre o Southampton (3 a 1), a falha foi superada.

Os atacantes Savinho e Rodrygo também deixaram a desejar. O jovem do City não conseguiu furar a retranca do Forest, já o jogador merengue não estava em tarde inspirada. Ambos foram substituídos durante o segundo tempo.

O lateral Vanderson, que tem como principal característica o apoio ofensivo, quase não passou do meio-campo contra o Toulouse, na sexta-feira, e teve uma atuação discreta no empate do seu time, o Mônaco, pelo Campeonato Francês: 1 a 1.

Não jogaram

Oito dos 23 convocados não entraram em campo. Os zagueiros Danilo (Flamengo) e Marquinhos (PSG) e o atacante Neymar (Santos) foram poupados por razões físicas. Já o atacante Matheus Cunha cumpriu suspensão por ter sido expulso na partida anterior do Wolverhampton. Raphinha, por sua vez, não atuou em virtude da suspensão do jogo do Barcelona contra o Osasuna após a morte do médico da equipe catalã.

Já o Newcastle de Joelinton e Bruno Guimarães entra em campo contra o West Ham, pelo Inglês, hoje, às 17h (de Brasília). Assim como o Palmeiras de Estêvão, que faz a semi do Paulista contra o São Paulo (21h35).

