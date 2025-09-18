Qui, 18 de Setembro

LUTO

De luto pela morte da mãe, Bernardinho se emociona em partida da seleção brasileira de vôlei

Maria Ângela Resende faleceu aos 90 anos

Bernardinho se emociona antes de partida do Brasil contra a Sérvia, no Mundial das FilipinasBernardinho se emociona antes de partida do Brasil contra a Sérvia, no Mundial das Filipinas - Foto: SporTV/Reprodução

O técnico da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho, se emocionou pouco antes da partida contra a Sérvia, nessa quarta-feira (17). Durante a execução do hino nacional, o treinador foi às lágrimas pela morte de sua mãe, Maria Ângela Resende, que faleceu aos 90 anos. A morte foi anunciada horas antes do jogo.

Nas imagens, foi possível notar Bernardinho, conhecido por estar sempre enérgico à beira da quadra, mais tímido e visivelmente abalado.

No momento, o técnico também recebeu apoio dos atletas e foi consolado por Lucarelli, ponteiro e capitão da equipe. 

Confira o vídeo abaixo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por sportv (@sportv)

Despedida da mãe
Com a seleção para a disputa do Mundial das Filipinas, o técnico usou as redes sociais para se despedir publicamente da mãe, horas antes da partida contra a Sérvia.

"Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você, mãe, mas com o coração repleto de gratidão por ter tido seu amor, seu carinho e dedicação por mais de 60 anos. Descanse em paz, te amo mãe", escreveu.

Brasil perde pela primeira vez no Mundial
Dentro de quadra, o Brasil perdeu pela primeira vez no Mundial das Filipinas, em Pasay City. A Sérvia venceu por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25.

