LUTO De luto pela morte da mãe, Bernardinho se emociona em partida da seleção brasileira de vôlei Maria Ângela Resende faleceu aos 90 anos

O técnico da seleção brasileira de vôlei, Bernardinho, se emocionou pouco antes da partida contra a Sérvia, nessa quarta-feira (17). Durante a execução do hino nacional, o treinador foi às lágrimas pela morte de sua mãe, Maria Ângela Resende, que faleceu aos 90 anos. A morte foi anunciada horas antes do jogo.

Nas imagens, foi possível notar Bernardinho, conhecido por estar sempre enérgico à beira da quadra, mais tímido e visivelmente abalado.

No momento, o técnico também recebeu apoio dos atletas e foi consolado por Lucarelli, ponteiro e capitão da equipe.



Confira o vídeo abaixo:

Despedida da mãe

Com a seleção para a disputa do Mundial das Filipinas, o técnico usou as redes sociais para se despedir publicamente da mãe, horas antes da partida contra a Sérvia.

"Muito triste por estar longe e não poder me despedir de você, mãe, mas com o coração repleto de gratidão por ter tido seu amor, seu carinho e dedicação por mais de 60 anos. Descanse em paz, te amo mãe", escreveu.



Brasil perde pela primeira vez no Mundial

Dentro de quadra, o Brasil perdeu pela primeira vez no Mundial das Filipinas, em Pasay City. A Sérvia venceu por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25.

