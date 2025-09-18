A- A+

Vôlei De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial A derrota foi a primeira da seleção brasileira masculina na competição e pode ser eliminada

A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela primeira vez no Mundial das Filipinas, nesta quarta-feira, em Pasay City. O Brasil perdeu para a Sérvia, por 3 sets a 0, com parciais de 22/25, 20/25 e 22/25.

A equipe jogou de luto por causa da morte de Maria Ângela Resende, mãe do técnico Bernardinho, horas antes do início da partida. Com o resultado, o Brasil torce para a China ganhar dois sets pelo menos da República Checa, nesta quinta-feira, às 10 horas, para seguir na competição.

Com Cachopa, Maique, Arthur, Alan, Judson e Lucarelli, a seleção sofreu no começo do jogo com o equilíbrio sérvio, que teve a primeira vantagem no placar com 4/3.

O Brasil se recuperou no placar com uma falha de ataque da Sérvia. Uma bola rápida de meio para Flávio e um bloqueio colocaram a seleção à frente por 8/6.

Com dois pontos do oposto Luburic, a Sérvia virou para 9/8. Alan fez o mesmo pelo Brasil: 10/9. Mas Judson errou uma bola de meio e Stefanovic bloqueou para os sérvios fizeram 13/11.

As duas equipes apresentaram boa recepção e o jogo ficou muito equilibrado. Um ace de Flávio empatou o placar em 17 pontos. Darlan parou no bloqueio e os sérvios abriram 20/18. Alan reequilibrou o jogo em 21 pontos. Alan parou no bloqueio e Luburic, com oito pontos, fechou o primeiro set para a Sérvia.

O segundo set foi de total equilíbrio. Bloqueio de Flávio igualou o placar em seis pontos. Brasil errou duas vezes e Perco consegui um ace para colocar vantagem de 11/8 para a Sérvia. O Brasil se desequilibrou e viu o placar chegar a 14/9.

Nervoso, o Brasil chegou a diminuir a desvantagem para três pontos, mas cometeu vários erros e virou Luburic liderar a Sérvia até o final do segundo set: 25/20.

O Brasil seguiu mal no terceiro set. Tudo dava certo para os sérvios, que acertaram dois saques na linha: 6/2. Judson fez dois pontos, Flávio bateu forte no meio de rede e Brasil encostou em 11/10.

J U D S O N pic.twitter.com/jMs5S6k2jI — Vôlei Brasil (@volei) September 18, 2025

Stefanovic e Peric recolocaram a Sérvia em vantagem: 14/11. Honorato fez dois pontos de ataque e um de saque: 18/15. Bernardinho colocou vários jogadores do banco, mas não teve sucesso: 25/22 Sérvia e 3 sets a 0.

A seleção masculina foi superado pela Sérvia por 3 sets a 0 no Mundial masculino, em Manila, nas Filipinas.



O Brasil agora fica de olho no jogo entre República Tcheca e China, às 10h, torcendo contra os tchecos para avançar para as oitavas de final. pic.twitter.com/eBpyAJZRbK — Vôlei Brasil (@volei) September 18, 2025

Veja também