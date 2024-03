A- A+

FUTEBOL De Messi a CR7: veja astros do futebol acusados de fraude fiscal na Espanha, assim como Ancelotti Técnico do Real Madrid enfrenta pedido de prisão por ter fraudado o tesouro público espanhol em mais de um milhão de euros, entre 2014 e 2015

Na manhã desta quarta-feira, uma notícia tomou conta das manchetes do mundo do futebol: o Ministério Público da Espanha pediu a prisão de Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, por ter fraudado o tesouro público espanhol em mais de um milhão de euros em 2014 e 2015.



Segundo informações da imprensa do país, Ancelotti foi denunciado por fraude fiscal à Fazenda: teria sonegado pouco mais de um milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões, na cotação atual) em impostos. O técnico italiano teria ocultado em sua declaração de renda os vencimentos correspondentes à exploração de seus direitos de imagem durante os anos de 2014 e 2015, período de sua primeira passagem pelo Real Madrid.

Ancelotti não é o primeiro personagem do futebol a ser denunciado pelo Ministério Público da Espanha por fraude fiscal. Grandes nomes do futebol já tiveram que prestar depoimentos à Justiça espanhola nos últimos anos. Relembre outros casos:

Lionel Messi

Em 2017, Lionel Messi foi condenado pelo Tribunal Supremo da Espanha a 21 meses de prisão por fraude fiscal. Na época, o craque argentino recorreu da sentença, mas em vão, já que a Justiça considerou que o jogador, ao lado de seu pai, sonegou impostos em declarações à Fazenda sobre as receitas com direitos de imagem. Segundo noticiou a imprensa espanhola na época, Messi não cumpriu a pena porque era réu primário e a condenação era inferior a 24 meses, o que lhe garantiu esse direito de acordo com a lei do país. A punição foi convertida em multa de pouco mais de 2 milhões de euros (R$ 7,6 milhões, na cotação da época).

Cristiano Ronaldo

Grande rival de Lionel Messi nos gramados por mais de uma década, Cristiano Ronaldo também teve que dar explicações ao tribunal espanhol. Em 2019, o craque português, que estava na Juventus, teve que ir até Madrid para uma audiência sobre uma acusação de fraude fiscal entre os anos de 2011 e 2014, quando vestia a camisa do Real Madrid. Cristiano fez um acordo com a Justiça espanhola e evitou uma condenação de 23 meses de prisão, mas foi sentenciado a pagar uma multa de 18,8 milhões de euros (R$ 80,2 milhões, na cotação da época).



Luka Modric

Pouco tempo depois de ter sido escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo de 2018, e antes de ser eleito o melhor do mundo naquela temporada, Luka Modric teve que se explicar frente ao tribunal espanhol. Acusado de fraudar declarações fiscais em 2013 e 2014, o meia croata aceitou a sentença de oito meses de prisão por evasão fiscal, mas a sua pena foi convertida em uma multa de 1,2 milhão de euros (R$ 5,8 milhões, na cotação da época).

Xabi Alonso

Atual técnico do Bayer Leverkusen-ALE, Xabi Alonso precisou enfrentar a Justiça em 2018. Naquele ano, a promotoria de Madrid pediu cinco anos de prisão e mais 4 milhões de euros de multa ao ex-jogador por conta de três supostos delitos entre 2010 e 2012, período em que Xabi era jogador do Real Madrid. Ao todo, o ex-jogador teria sonegado 2 milhões de euros referentes ao seu direito de imagem. Xabi Alonso foi absolvido do processo em 2019.

Marcelo

Atual campeão da Libertadores com o Fluminense e multicampeão pelo Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo também já teve seus problemas com o Fisco espanhol. Em 2017, o brasileiro foi acusado pela Receita Federal da Espanha de cometer um delito fiscal sobre os seus rendimentos de direitos de imagem do ano de 2013. Em 2015, Marcelo teria feito um pagamento de uma multa de 400 mil euros (cerca de R$ 1,48 milhões, na cotação da época) através de empresa em seu nome, mas a alegação da Justiça era de que o jogador deveria ter quitado a cobrança como pessoa física.

Segundo a imprensa espanhola, Marcelo entrou em acordo com a Justiça espanhola em 2018 e recebeu uma multa de cerca de 750 mil euros e quatro meses de prisão. Mas por ser réu primário e por ter colaborado com as investigações, o lateral brasileiro pagou multa de cerca de 196,3 mil euros (R$ 964 mil) e se livrou de ir para a cadeia.

Neymar

O caso envolvendo Neymar também tem o Barcelona no banco dos réus. A acusação feita pelo Ministério Público da Espanha e pelo Grupo DIS se refere à transferência do jogador brasileiro do Santos para o clube catalão, em 2013. O processo de contratação de Neymar pelo Barcelona foi cercado de dúvidas em relação aos valores oficiais da negociação. Na época, Sandro Rosell, presidente do Barcelona, declarou que o brasileiro havia sido contratado por 57,1 milhões de euros. No entanto, depois da denúncia, a Justiça espanhola suspeitou de que o valor real do contrato era de 83,3 milhões de euros.

A divergência entre valores divulgados e valores reais, além da suposta existência de um acordo feito antes da oficialização da negociação, em 2011, fez com que a investigação andasse. Mais tarde, o Barcelona admitiu que teria pago cerca de 86 milhões de euros pelo atacante, sendo que 61,2 milhões de euros teriam ido diretamente para Neymar e sua família.

Em 2022, a Justiça da Espanha absolveu Neymar e seus pais, os dois ex-presidentes do Barcelona, Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, além da empresa que administrou a carreira de Neymar durante todo período do processo.

