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COPA DO MUNDO

De Messi a Memphis: quem serão os camisas 10 na Copa do Mundo 2026

O número, historicamente associado a jogadores decisivos e talentosos, estará presente nos uniformes de nomes como Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Luka Modric

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Messi e MbappéMessi e Mbappé - Foto: Jewel Samad/AFP

A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos maiores craques do futebol mundial vestindo a tradicional camisa 10 de suas seleções. O número, historicamente associado a jogadores decisivos e talentosos, estará presente nos uniformes de nomes como Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Luka Modric.

Em diversas equipes, a numeração já foi confirmada pelas federações nacionais. Em outras, a definição ainda não foi divulgada oficialmente. Entre os destaques, o Brasil terá novamente Neymar como camisa 10, enquanto a Argentina seguirá com Messi usando o número que marcou sua trajetória na seleção.

A edição de 2026 também contará com jogadores que atuam no futebol brasileiro vestindo a camisa mais simbólica de seus países. Além de Neymar, Memphis Depay será o 10 da Holanda, enquanto Giorgian De Arrascaeta representará o Uruguai com o número nas costas.

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CONFIRA A RELAÇÃO DOS CAMISAS 10 JÁ CONFIRMADOS PARA A COPA DO MUNDO 2026:

- México: Alexis Vega (Deportivo Toluca)

- África do Sul: Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)

- Coreia do Sul: Lee Jae-sung (Mainz)

- República Tcheca: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

- Canadá: Jonathan David (Juventus)

- Bósnia e Herzegovina: Ermedin Demirovic (Stuttgart)

- Catar: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)

- Suíça: Granit Xhaka (Sunderland)

- Brasil: Neymar (Santos)

- Marrocos: Brahim Díaz (Real Madrid)

- Escócia: Che Adams (Torino)

- Haiti: Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton)

- Estados Unidos: Christian Pulisic (Milan)

- Paraguai: Miguel Almirón (Atlanta United)

- Austrália: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)

- Turquia: Arda Güler (Real Madrid)

- Alemanha: Jamal Musiala (Bayern de Munique)

- Curaçao: Leandro Bacuna (Igdir FK)

- Costa do Marfim: Simon Adingra (Monaco)

- Equador: Kendry Paez (River Plate)

- Holanda: Memphis Depay (Corinthians)

- Japão: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)

- Suécia: Benjamin Nygren (Celtic)

- Tunísia: Hannibal Mejbri (Burnley)

- Bélgica: Leandro Trossard (Arsenal)

- Egito: Mohamed Salah (sem clube)

- Irã: Mehdi Ghayedi (Al-Nassr)

- Nova Zelândia: Sarpreet Singh (Wellington Phoenix)

- Espanha: Dani Olmo (Barcelona)

- Cabo Verde: Jovane Cabral (Estrela Amadora)

- Arábia Saudita: Salem Aldawsari (Al-Hilal)

- Uruguai: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

- França: Kylian Mbappé (Real Madrid)

- Senegal: Sadio Mané (Al-Nassr)

- Iraque: Mohanad Ali (Dibba)

- Noruega: Martin Ødegaard (Arsenal)

- Argentina: Lionel Messi (Inter Miami)

- Argélia: Ismaël Bennacer (Milan)

- Áustria: Florian Grillitsch (Braga)

- Jordânia: Mousa Altamari (Stade Rennais)

- Portugal: Bernardo Silva (Manchester City)

- República Democrática do Congo: Theo Bongonda (Spartak Moscow)

- Uzbequistão: Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran)

- Colômbia: James Rodríguez (Minnesota United)

- Inglaterra: Jude Bellingham (Real Madrid)

- Croácia: Luka Modric (Milan)

- Gana: Thomas Partey (Villarreal)

- Panamá: Ismael Díaz (Club León)

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