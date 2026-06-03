De Messi a Memphis: quem serão os camisas 10 na Copa do Mundo 2026
O número, historicamente associado a jogadores decisivos e talentosos, estará presente nos uniformes de nomes como Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Luka Modric
A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos maiores craques do futebol mundial vestindo a tradicional camisa 10 de suas seleções. O número, historicamente associado a jogadores decisivos e talentosos, estará presente nos uniformes de nomes como Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah e Luka Modric.
Em diversas equipes, a numeração já foi confirmada pelas federações nacionais. Em outras, a definição ainda não foi divulgada oficialmente. Entre os destaques, o Brasil terá novamente Neymar como camisa 10, enquanto a Argentina seguirá com Messi usando o número que marcou sua trajetória na seleção.
A edição de 2026 também contará com jogadores que atuam no futebol brasileiro vestindo a camisa mais simbólica de seus países. Além de Neymar, Memphis Depay será o 10 da Holanda, enquanto Giorgian De Arrascaeta representará o Uruguai com o número nas costas.
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CONFIRA A RELAÇÃO DOS CAMISAS 10 JÁ CONFIRMADOS PARA A COPA DO MUNDO 2026:
- México: Alexis Vega (Deportivo Toluca)
- África do Sul: Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates)
- Coreia do Sul: Lee Jae-sung (Mainz)
- República Tcheca: Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
- Canadá: Jonathan David (Juventus)
- Bósnia e Herzegovina: Ermedin Demirovic (Stuttgart)
- Catar: Hassan Al-Haydos (Al-Sadd)
- Suíça: Granit Xhaka (Sunderland)
- Brasil: Neymar (Santos)
- Marrocos: Brahim Díaz (Real Madrid)
- Escócia: Che Adams (Torino)
- Haiti: Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton)
- Estados Unidos: Christian Pulisic (Milan)
- Paraguai: Miguel Almirón (Atlanta United)
- Austrália: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
- Turquia: Arda Güler (Real Madrid)
- Alemanha: Jamal Musiala (Bayern de Munique)
- Curaçao: Leandro Bacuna (Igdir FK)
- Costa do Marfim: Simon Adingra (Monaco)
- Equador: Kendry Paez (River Plate)
- Holanda: Memphis Depay (Corinthians)
- Japão: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt)
- Suécia: Benjamin Nygren (Celtic)
- Tunísia: Hannibal Mejbri (Burnley)
- Bélgica: Leandro Trossard (Arsenal)
- Egito: Mohamed Salah (sem clube)
- Irã: Mehdi Ghayedi (Al-Nassr)
- Nova Zelândia: Sarpreet Singh (Wellington Phoenix)
- Espanha: Dani Olmo (Barcelona)
- Cabo Verde: Jovane Cabral (Estrela Amadora)
- Arábia Saudita: Salem Aldawsari (Al-Hilal)
- Uruguai: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- França: Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Senegal: Sadio Mané (Al-Nassr)
- Iraque: Mohanad Ali (Dibba)
- Noruega: Martin Ødegaard (Arsenal)
- Argentina: Lionel Messi (Inter Miami)
- Argélia: Ismaël Bennacer (Milan)
- Áustria: Florian Grillitsch (Braga)
- Jordânia: Mousa Altamari (Stade Rennais)
- Portugal: Bernardo Silva (Manchester City)
- República Democrática do Congo: Theo Bongonda (Spartak Moscow)
- Uzbequistão: Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran)
- Colômbia: James Rodríguez (Minnesota United)
- Inglaterra: Jude Bellingham (Real Madrid)
- Croácia: Luka Modric (Milan)
- Gana: Thomas Partey (Villarreal)
- Panamá: Ismael Díaz (Club León)