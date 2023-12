A- A+

FUTEBOL De Nova York a Dubai: veja onde estão alguns jogadores do Flamengo durante as férias Jogadores aproveitaram seus 31 dias de férias para aproveitar destinos exóticos; Gabigol colocou 'dente de prata' em São Paulo

Acabou a temporada de futebol no Brasil, e os jogadores de Flamengo logo fizeram as malas para aproveitar seus 31 dias de férias. Alguns ficaram por perto, enquanto outros viajaram ao outro lado do mundo para aproveitar luxuosos hotéis e resorts. Descubra onde alguns jogadores do Flamengo estão passando as férias de verão 2023-2024:

Gabigol

Gabigol não foi muito longe, mas já apareceu com novidade. O camisa 10 está passando tempo com os amigos em São Paulo, sua cidade natal, onde curtiu o festival de trap CENA2K neste último domingo (10). Ele também deu um pulo no estúdio do podcast PodPah e revelou que colocou dois 'dentes de prata' no lado direito do maxilar superior - um totalmente preenchido e o outro só contornado.

Vestido no 'estilo Lil Gabi', com roupas largas e boné, o aspirante a trapper disse ao PodPah que pretende seguir no Flamengo e planeja novos títulos da Libertadores pelo clube.

Pedro

Já Pedro foi buscar sossego no outro lado do mundo. O artilheiro do Flamengo, com 35 gols, está hospedado com a esposa, Fernanda, no Palazzo Versace em Dubai. Com diárias de R$ 100 mil, o hotel é localizado no Jaddaf Waterfront, a oito minutos do arranha-céu Burj Khalifa e do centro de Dubai e a menos de 10 minutos do Dubai Mall, principal shopping do país.

O Palazzo Versace tem 215 quartos e suítes feitos com design italiano clássico. Sem sair do local, Pedro pode degustar a comida de nove restaurantes, banhar-se em três piscinas exteriores distintas, passear por jardins paisagísticos e apreciar uma vista panorâmica do Dubai Creek, um riacho natural de água salgada onde fica o histórico centro comercial da cidade.



Everton Ribeiro

Após o atacante Pedro postar suas fotos em Dubai, foi a vez de Everton Ribeiro compartilhar registros de suas férias em St. Martin, no Caribe, ao lado de sua família. O meio-campista de 34 anos está hospedado no resort de luxo Belmond La Samanna junto de sua esposa Marilia Nery e seus filhos "Tótoi" e "Guto".

O resort é classificado como cinco estrelas e fica situado à beira-mar, na ilha caribenha de Saint Martin. A propriedade conta com vista da Baie Longue e oferece instalações de spa de luxo e passeios de veleiro para as ilhas vizinhas. Sua localização também é destaque, uma vez que fica a menos de 3 km do Clube de Golfe Mullet Bay e a 5 km do Aeroporto Internacional Princess Juliana.

A estadia mais barata custa 952 dólares (cerca de R$ 4.733, na cotação atual) por noite, enquanto a diária da mais cara, que é um chalé de dois andares, com três quartos e café da manhã incluso, fica em torno de 4,8 mil dólares (R$ 24,17 mil).

Fabrício Bruno

Em meio a um elenco irregular, o zagueiro Fabrício Bruno chama atenção por ser titular absoluto com os três técnicos que comandaram a equipe. Ele escolheu comemorar a boa fase na Disney de Orlando, na Flórida, onde publicou fotos no parque Animal Kingdom com sua esposa, Ana Clara, seu filho de dois anos, Lucca, e outros membros da família.

Santos

O goleiro Santos aproveitou as férias para dar um passo muito importante. Ele se casou com a esposa, Fran Santos, em uma cerimônia no Castelo do Batel, em Curitiba, com presença das duas filhas do jogador.

O Castelo foi construído entre 1912 e 1914 para ser a redidência de Ildefonso Rocha e sua família. Com arquitetura francesa eclética, que vai do art nouveau ao barroco, o local se transformou em um espaço de eventos intimista que comporta até 120 pessoas.

Reapresentação ao Flamengo

O clube rubro negro deu 31 dias de férias para seus jogadores. Eles devem se reapresentar ao CT Ninho do Urubu no dia 4 de janeiro do ano que vem, às 16h. Comandados pelo técnico Tite, o time focará em treinos para o Campeonato Carioca e para o amistoso nos Estados Unidos contra o Orlando City.

