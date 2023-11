De olho em 2024, presidente do Santa Cruz tem plano de anunciar 25 jogadores em 10 dias

A- A+

Com um curto período até a estreia do Santa Cruz na temporada de 2024, que acontecerá no dia sete de janeiro, diante do Altos-PI, pela pré-Copa do Nordeste, o presidente Bruno Rodrigues revelou a meta de anunciar 25 jogadores para compor o time em um prazo de até dias dias.

Rodrigues, que também é presidente no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), tomou posse como novo mandatário do clube na noite desta segunda-feira (20), na sede social do estádio do Arruda. A expectativa é de que ele fique no cargo até o final da temporada de 2026.

“Esperamos nos próximos dez dias trazer em torno de 25 jogadores. Estamos correndo contra o relógio. São muitos desafios e estamos conscientes. Vamos tentar fazer um time mais moderno para que possamos otimizar os processos. Nós já temos um desafio no dia sete", afirmou o presidente.

Outra novidade prevista para acontecer em breve no Arruda é o anúncio de um novo nome para a diretoria executiva de futebol. Até o momento, os nomes que agradam o Tricolor para a vaga três: Danny Morais, Nei Pandolfo e Pedro Soriano.

"O diretor de futebol a gente espera anunciar nos próximos dias, nesta semana ainda", disse.

