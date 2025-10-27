De olho em 2026, Náutico decide não renovar com o volante Igor Pereira
Jogador foi comunicado pela diretoria nesta segunda-feira (27) que não faz parte dos planos
Depois de acertar a saída de Patrick Allan, o Náutico se despediu de mais um atleta. O volante Igor Pereira foi comunicado pelo clube, nesta segunda-feira (27), que não faz parte dos planos para a próxima temporada.
A informação foi divulgada primeiramente pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao empresário do jogador, Roger Silva.
Segundo o agente, apesar do comunicado da diretoria alvirrubra, novas conversas para uma possível permanência podem acontecer nas próximas semanas. No entanto, alguns clubes já sondaram a situação de Igor. O vínculo do cabeça de área com o Timbu termina em dezembro.
Contratado no fim de 2023, Igor Pereira entrou em campo com a camisa do Náutico em 31 oportunidades. Ao todo, o jogador contribuiu com dois gols - um deles na vitória sobre o Sport, neste ano, pelo Pernambucano.
Entre altos e baixos, o volante virou titular da equipe durante a disputa da Série C, após a chegada de Hélio dos Anjos. Contudo, sequer foi utilizado nas últimas duas partidas do quadrangular, contra Guarani e Brusque, respectivamente.