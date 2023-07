De olho em 'número mágico', Conceição minimiza revés para o Sousa: "tem dia que parece noite"

A- A+

A derrota para o Sousa deixou um gosto amargo para os torcedores do Santa Cruz. O time estava invicto há um mês e meio e não sabia o que era sofrer gols há cinco jogos. Além disso, um resultado positivo deixaria o Tricolor ainda mais próximo da classificação à fase seguinte. Contudo, na visão do técnico Felipe Conceição, o revés sofrido no Marizão foi apenas um acidente de percurso.

"Tomamos dois gols de bola parada, depois veio a expulsão, o jogo mudou. Futebol acontece essas coisas de maneira rápida. Estávamos caminhando para uma vitória e desandou em lances esporádicos, coisas que acontecem", falou Conceição.

"O Santa foi consistente, organizado. Saiu na frente num campo difícil, adversário difícil, contexto difícil. A torcida, infelizmente, está com o mesmo sentimento que a gente, insatisfeita com o resultado. Mas ela não deixa de ver um time que briga por todos os jogos, busca a vitória sempre. Isso nós vamos continuar fazendo. Tem dia que parece noite, são situações que acontecem. Vamos seguir, estamos no caminho certo", enfatizou.

No Santa Cruz, acredita-se que caso o clube chegue aos 21 pontos, a classificação à próxima fase da Série D estará praticamente encaminhada. Com este "número mágico", em edições anteriores, dificilmente uma equipe não avançou de fase. Até por isso, sem ficar se lamentando pelo revés sofrido no sertão paraibano, o técnico Felipe Conceição já se apega ao próximo compromisso coral para dar a volta por cima no certame.

No sábado (1), o Santa vai receber, no Arruda, às 20h, o agora líder do Grupo 3, Nacional de Patos, que tomou a primeira posição da Cobra Coral ao derrotar o Campinense e chegar aos 19 pontos - um a mais que os pernambucanos. "Sábado tem outro jogo, não temos tempo para lamentar. Acontece, uma hora iríamos perder, mas temos outra chance de ganhar em casa, diante do torcedor, para conseguir o número mágico junto deles. Esse número nos dará a classificação", salientou.

