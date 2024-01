De olho em Paris, Fernando Balotelli disputa Sul-Americano Indoor de atletismo

A- A+

Atual 22º colocado do ranking mundial do decatlon, modalidade mais completa do atletismo, o pernambucano Fernando Balotelli tem o primeiro grande evento do ano neste final de semana. Disputado em Cochabamba, na Bolívia, o Sul-Americano Indoor de atletismo conta pontos importantes por uma vaga olímpica.

"Essa competição me ajuda muito na preparação para começar a temporada, e vale pontos também para o ranking de pontos para Paris. Então o objetivo aqui é vencer a prova com uma boa pontuação, para poder somar bons pontos para o ranking", declarou.

Por se tratar de um campeonato indoor, em ambiente fechado, apenas sete provas serão disputadas e com as metragens diferentes: 60m livres, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura, 60m com barreiras, salto com vara e 1000m rasos.

Na capital francesa, apenas os 24 melhores atletas do decatlon estarão na disputa pelas medalhas olímpicas. No atual momento, Balotelli é o atual 22º colocado, somando 1211 pontos. Em 2023, o pernambucano conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos e está vivendo boa fase.

Altitude pode ajudar na preparação

A mais de 2.500 metros de altitude, Fernando prevê esse seja uma fator desafiador ao longo da disputa, visto que não teve o tempo necessário para uma aclimatação completa. Mas por outro lado, entende que será um período vantajoso no geral. "A altitude vai me ajudar quando voltar aos treinos no Brasil. O fato de estar cinco dias lá já ajuda bastante", disse.

Outra competição que Balotelli tem na mira é o Mundial Indoor de Atletismo. O evento séra realizado em março, em Glasgow, na Escócia. O resultado na Bolívia será fundamental para que o atleta de Pesqueira esteja na disputa. "Espero estar lá sim. Mas tudo depende do resultado que vou ter aqui na Bolívia", revelou.

