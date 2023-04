De olho em premiação e recuperação no ano, Náutico encara o Cruzeiro

A- A+

Em 2023, a Copa do Brasil tem funcionado como um ponto de revitalização do Náutico. O Timbu tem jogado no torneio sempre depois de um tropeço. Na estreia, contra o São Bernardo/SP, a equipe vinha de derrota para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Resultado: venceu os paulistas e avançou na competição, encarando o Vila Nova. Antes de pegar os goianos, os alvirrubros tiveram outro revés, diante do Sport, novamente no Nordestão. O que veio adiante? Triunfo ante o Dragão. Agora, o clube entra em campo após a eliminação para o Salgueiro, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. O desafio é diante do Cruzeiro, nesta quinta (13), nos Aflitos, pelo confronto de ida da terceira fase do mata-mata nacional. Nova oportunidade de soerguimento na temporada.



Diferente das duas etapas anteriores, que foram em jogo único, a terceira fase tem ida e volta. Depois do jogo nos Aflitos, o Náutico vai até Minas Gerais, no dia 25 de abril. Passando para as oitavas de final, os alvirrubros vão embolsar R$ 3,3 milhões. Somando os prêmios das classificações anteriores, os pernambucanos podem ultrapassar os R$ 7 milhões, um recorde na história alvirrubra.



Para o confronto desta noite, o técnico Dado Cavalcanti terá os retornos do zagueiro Denilson, do meia Gabriel Santiago e dos atacantes Kayon e Matheus Carvalho, recuperados de lesão. Recuperado de dores no joelho, Vagner está confirmado no gol.



“O foco está em fazer um jogo agressivo, tendo à disposição alguns jogadores que saíram do departamento médico. Ganhamos mais repertório, força. Precisaremos disso para enfrentar um adversário mais qualificado que a gente. Será necessário elevar nossos níveis para conseguir um bom resultado neste primeiro desafio”, afirmou o técnico.





Cruzeiro



Com apenas quatro vitórias em 11 jogos disputados no ano, o Cruzeiro atravessa má fase no início da temporada, ficando fora das finais do Campeonato Mineiro. A partida marcará a estreia oficial do técnico Pepa no comando da Raposa. Até então, o profissional só comandou o time em um amistoso diante do RB Bragantino.



“O Cruzeiro é tecnicamente superior, mesmo passando por um processo de transição, com a mudança de treinador. Naturalmente, mudam-se comportamentos, padrões, dificultando o trabalho de observação para decifrar o adversário, antecipando possíveis problemas. Mas tivemos um tempo para recuperar jogadores e isso nos anima um pouco mais para equilibrar o jogo”, declarou. “O tamanho do desafio é o tamanho da oportunidade. Isso é trabalhado na mente dos atletas. Em termos de visibilidade nacional, só vamos superar esse jogo passando de fase. Se não conseguirmos, esse será o maior jogo que esses atletas terão a oportunidade de fazer em 2023”, completou.



Ficha técnica

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero, Jael e Kayon. Técnico: Dado Cavalcanti

Cruzeiro

Rafael Cabral; Luciano Castán, Lucas Oliveira, Marlon e Willian; Ramiro, Felipe Machado e Nikão; Mateus Vital (Stênio), Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Transmissão: SporTV, Premiere FC

