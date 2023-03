De olho em premiação, Santa Cruz encara Democrata-GV pela Copa do Brasil

A- A+

Em um grau de importância, é inegável que a competição que mais atrai o foco do Santa Cruz em 2023 é a Série D do Campeonato Brasileiro. No aspecto financeiro, contudo, o torneio mais rentável e que pode ser um diferencial para diminuir o sufoco nos cofres corais é a Copa do Brasil. A simples presença do Tricolor na competição já rendeu R$ 750 mil. Caso avance à segunda etapa, o clube receberá mais R$ 900 mil. Para isso, a equipe terá que superar o Democrata-GV, nesta terça (28), às 19h30, no Mamudão, em Governador Valadares, na primeira fase. Em confronto único, os pernambucanos jogam por um empate para seguirem vivos e de bolso cheio no mata-mata nacional.



"Nossos atletas são sabedores que aqui nós precisamos ‘nos pagar’, dando o suporte que a diretoria precisa na conquista financeira. Essa competição nos dá essa condição. Mais do que o dinheiro, esse jogo é responsável por fazer a gente avançar de fase. Cada passo que você dá na Copa do Brasil é uma valorização profissional", disse o técnico do Santa, Ranielle Ribeiro.

Para o confronto, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o meia Felipe Gedoz, vetado do jogo anterior por conta de dores no joelho.





Tabu em jogo



Santa Cruz e Democrata já se enfrentaram quatro vezes na história, com duas vitórias para os mineiros e dois empates. Os primeiros confrontos foram pela Série B de 1994, com triunfo por 2x1 no Arruda e 0x0 em Governador Valadares. As demais partidas foram na Segundona de 1995, com um 2x2 no Recife e um resultado de 1x0 para a Pantera.



Neste ano, o Democrata é o vice-líder do Grupo C do Campeonato Mineiro, atrás apenas do Cruzeiro. Em sete jogos, a equipe venceu dois (contra Democrata-SL e Pouso Alegre), empatou quatro (Caldense, Athletic Club, Vila Nova e Patrocinense) e perdeu apenas um, diante do América/MG. O destaque da equipe é o atacante Brandão, autor de três gols.



Essa é a quarta vez que a Pantera disputa a Copa do Brasil. A primeira foi em 1992, caindo na primeira fase para o Paraná. O mesmo ocorreu em 1995, diante do Vitória/BA, e em 2008, perante o Bragantino. Em 2023, o Democrata, assim como o Santa Cruz, disputará a Série D.



Já o Santa Cruz, que não participou da Copa do Brasil do ano passado, tem no histórico algumas classificações até as oitavas de final - fase mais longe que os pernambucanos chegaram. A última vez em que o Tricolor esteve no torneio foi em 2021, caindo na segunda fase para o Cianorte/PR.



Ficha técnica

Democratas-GV

Glaycon, Douglas, Gabriel Marques, Rony, Jorge Mendonça e Felipe Santana, Luann Augusto, Matheuzinho e Gabriel Porquinho, Luiz Fernando e Brandão. Técnico: Paulo César Schardong.

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinícius; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Maranhão e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Mamudão (Governador Valadares/MG)

Horário: 19h30

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira (ambos de SP).

Transmissão: Amazon Prime Video

