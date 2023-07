De olho em retomar liderança, Sport faz clássico nordestino contra o Vitória, pela Série B

A- A+

A semana que começou com a notícia de que o Sport está próximo de oficializar a chegada do atacante Diego Souza pode ganhar mais uma novidade para alegrar os rubro-negros. Terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, o Leão pode terminar a rodada na liderança caso derrote o Vitória, nesta quarta (19), na Ilha do Retiro. Os baianos estão em quarto, com 31. Mas o alerto está ligado, já que a equipe também corre risco de deixar o G4 caso perca, somado ao triunfo do Novorizontino (quinto, com 30) diante do Londrina.



Sem vencer há três jogos, o Sport teve a oscilação já esperada pelo técnico Enderson Moreira. "A gente sabe que esses momentos acontecem na competição. É importante jogar bem, com a qualidade que a gente está acostumado", afirmou o treinador.





Para o confronto diante do Vitória, o Sport aguarda o retorno do meia Jorginho, que se recupera de lesão muscular. Enderson, porém, é cauteloso. "É preciso cuidado para não criar essas expectativas. A gente precisa ver ainda como é que vai ser a reação dele, que está ainda no momento de transição", frisou.

Quem pode ganhar mais espaço na equipe do Sport é o atacante argentino Alan Ruiz, um dos candidatos a ocupar a vaga de Lucas André. Na derrota por 3x1, no jogo passado, diante do Atlético-GO, o jogador entrou na vaga do prata da casa leonino.



“O jogador se prepara dia a dia no treinamento para ficar em forma e ser uma opção. Venho para somar. O técnico vai ver quem tem a melhor condição para entrar. Você ganha a titularidade nos treinos”, afirmou o atacante.



Expulso diante do Atlético-GO, Italo desfalca a equipe. A cabeça de área deve ser formada por Ronaldo e Fábio Matheus. "Será um jogo bastante difícil, um confronto direto (pelo G4). Vamos dar o nosso máximo. Estamos trabalhando diariamente para reverter esse quadro e contamos com o apoio da nossa torcida para que a Ilha faça diferença em mais um duelo", disse Fábio.



Vitória quer vaga no G4



Vindo de um triunfo por 2x1 diante do Novorizontino, o Vitória busca derrotar o Sport para entrar de vez no G4. Uma das armas baianas é um velho conhecido dos pernambucanos, o atacante Osvaldo, que passou no Leão da Ilha em 2017.



"O Sport é uma equipe muito forte jogando diante do seu torcedor. Quem estiver mais concentrado e mostrar mais disposição nos duelos vai ter grande vantagem para sair com o resultado positivo. Creio que a gente vai conseguir impor nosso jogo lá”, avaliou o atacante.



Ficha técnica



Sport



Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Edinho e Alan Ruiz; Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira



Vitória



Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Yan, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Dudu, Gegê, Osvaldo e Mateus Gonçalves; Wellington Nem. Técnico: Léo Condé.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP). Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

Transmissão: SporTV e Premiere FC

Veja também

Justiça recebe denúncia e torna preparador físico réu por racismo